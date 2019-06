Los relegados le dieron un sufrido triunfo a la Roja sobre Haití en la despedida antes de la Copa América

La despedida de la Selección chilena de cara a la defensa del bicampeonato continental en Brasil 2019 estaba ideada para que fuera una fiesta. El rival era Haití en el estadio La Portada de La Serena, un oponente débil en el papel para llegar con confianza a la Copa América, pero esto estuvo lejos de cumplirse, ya que se consiguió un sufrido triunfo por 2-1.

La Roja empezó con todo, con un José Pedro Fuenzalida que pretendía demostrar su sorpresiva convocatoria, tras no haber sumado ningún minuto en la era de Reinaldo Rueda. Los haitianos no querían ser menos y apostaban a la salida rápida, con la que hicieron bastante daño.

Sin embargo, las opciones más claras eran para Chile, como una luego de un centro de Charles Aránguiz que cabeceó solo Arturo Vidal y que desvió de forma increíble. Trascartón, la sorpresa, porque Esteban Pavez estuvo débil en un cruce por la izquierda, llegó un envío entre Gary Medel y Guillermo Maripán, y Frantzdy Pierrot puso el 1-0, a los 26'.

Con el marcador en contra, llegaron los mejores pasajes nacionales, pero la falta de finiquito, como durante todo el proceso de Rei, fue la tónica. Eduardo Vargas falló de zurda, mientras que el Chapa erró dos mano a mano, uno que se fue pegado al palo y otro que contuvo el arquero de los centroamericanos.

El pitazo para ir a descansar se produjo cuando el empate estaba calentito. Quedaba todo un tiempo para evitar el papelón.

Gary Medel alcanza a Claudio Bravo en la tabla histórica de la Roja Con el amistoso ante Haití en La Serena, el Pitbull llega a 119 partidos por la Selección e iguala al arquero del City en el ranking de presencias.

Turboman destapó el arco

Rueda quiso seguir probando, como desde que arribó, y metió cuatro cambios luego del descanso. Entraron Gabriel Arias por Brayan Cortés, Paulo Díaz por Maripán, Erick Pulgar por Pavez y Pablo Hernández por Nicolás Castillo, y el volante del Bologna casi pone el 1-1 de inmediato con un potente remate que desvió el arquero.

Las opciones siguieron sucediéndose. Fuenzalida llegó muy exigido a un centro y no pudo conectar, el Tucu mandó un cabezazo al travesaño y parecía que el empate no llegaba, hasta que aparecieron dos que no habían tenido espacio en el equipo de Rei.

A los 69', Vargas, quien no jugaba desde el debut del DT colombiano frente a Suecia, definió pegado al palo para el 1-1 y para quedar a uno de Marcelo Salas en la tabla histórica de artilleros. Y a los 71', después de una serie de rebotes, el Chapa, en su estreno con el caleño, se sacó la mufa de las chances desperdiciadas e instaló el 2-1 tranquilizador.

La Roja pudo aumentar, pero el tercero no llegó. No fue la fiesta que se esperaba, pero por lo menos la despedida no fue de esas tristes. Ahora viene el debut en la Copa América 2019 ante Japón, el próximo 17 de junio en Sao Paulo. Pero eso es otra historia.

