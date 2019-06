Uno a uno de Chile ante Haití: Fuenzalida y Vargas sacaron chapa de titular, Castillo y Pavez se nublaron

Revisa el rendimiento de los jugadores de la Roja de Reinaldo Rueda en el último amistoso previo a la Copa América de Brasil, que se disputó en el estadio La Portada de La Serena, que terminó con victoria por 2-1.

Brayan Cortés: Casi no tuvo trabajo y en la única llegada que debió enfrentar fue gol. Noche ingrata para el iquiqueño, que sólo jugó el primer tiempo sin mayor participación.

Mauricio Isla: En lo suyo, llegando siempre en función ofensiva y formó un buen tándem con Fuenzalida, recordando viejos tiempos. Sin embargo, le faltó claridad en los últimos metros y en defensa prácticamente no defendió lo que aprovechó Haití.

Gary Medel: Le costó mucho al principio, de hecho en el gol haitiano soltó la marca y se vio lento. Con el correr de los minutos se afirmó, como el resto del equipo, pero sintió el tiempo de ausencia por su lesión en Besiktas.

Guillermo Maripán: Venía volviendo de una lesión en Alavés y se notó mucho, porque se vio lejos del jugador que brilló en la era Rueda. Lento, despistado y complicado en la salida, fue reemplazado en el entretiempo.

Jean Beausejour: Otro que no tuvo una buena noche. Su sector defensivo fue desbordado por la velocidad de Haití y tampoco tuvo injerencia en la fase ofensiva, evidenciando su bajo momento en la U.

Esteban Pavez: Comenzó bien, siendo el auxilio de todos en la zona media, pero falló clamorosamente en el gol de Haití y se nubló completamente. Perdió su posición, se frustró y perjudicó al funcionamiento del equipo. Fue reemplazado tras el descanso por Pulgar.

Charles Aránguiz: Un relojito, siempre funciona y siempre confiable para ayudar a sus compañeros en el mediocampo. Hizo un gran trabajo para conectar las líneas, aunque no brilló como en otras ocasiones.

Arturo Vidal: Hoy no fue el mejor partido del Rey, no encontró su posición en la cancha y se le vio como perdido. Pese a ello, siempre está en todos lados tratando de ayudar a sus compañeros, por esfuerzo nunca se queda.

José Pedro Fuenzalida: El mejor de Chile, pese a que falló varias ocasiones para marcar en el primer tiempo, Chapita fue el hombre más peligroso de Chile. Su nominación quedó totalmente justificada y como regalo llegó el gol que le dio la victoria a la Roja. Punzante por la banda, hizo buena dupla con Isla y además le dio otra dimensión al equipo de Rueda.

Nicolás Castillo: Nuevamente no tuvo su mejor partido en la Roja. Ubicado como centro delantero, no pudo asociarse con sus compañeros y no fue el hombre que necesita la Selección en el centro del ataque.

Eduardo Vargas: Turboman regresó a lo grande, marcando un gol y dejando claro que aún es insustituible en la Roja. El delantero de Tigres demostró que es clave en el equipo, jugando por las bandas o por el centro. Además, con su nuevo tanto, quedó a uno de Marcelo Salas en la tabla histórica.

Gabriel Arias (46'): Ingresó por Cortés y prácticamente no tuvo trabajo.

Erick Pulgar (46'): Reemplazó a Pavez y se ubicó como volante central, dándole mucho orden al equipo. Incluso se atrevió con un remate que estuvo cerca de ser el tercero.

Paulo Díaz (46'): Suplió a Maripán y se vio seguro en el fondo, aunque Haití casi no tuvo ataque en el segundo tiempo.

Pedro Pablo Hernández (46'): Entró por Castillo y le dio mucho dinamismo al juego, apoyando mucho en la creación y también llegó sobre el área rival.

Óscar Opazo (66'): Ingresó por Isla y fue una gran opción de ataque, ya que aprovechó el carril para ayudar a Fuenzalida, al igual que Isla, uno de los que aportó mucho.

Diego Valdés (87'): Entró por Aránguiz y casi no tocó el balón.