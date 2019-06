Francia golea a Corea del Sur en el debut del Mundial Femenino y saca chapa de favorito

Francia derrotó 4-0 a Corea del Sur en el inicio del Mundial Femenino de la FIFA y de la mano del buen juego aéreo de sus jugadoras, ratificó su condición de favorita para quedarse por primera vez con la competición.

Las francesas dominaron el partido de principio a fin y abrieron la cuenta por medio de Eugénie Le Sommer a los 9 minutos, quien conectó el centro de la capitana Amandine Henry, una de las llamadas a ser figura del Mundial.

A los 26' las galas pudieron aumentar la ventaja tras un córner que Wendie Renard pivoteó para que Greidge Bathy defina con una espectacular volea, pero al defensa estaba milimétricamente adelantada y el VAR ahogó el grito de gol.

Aún así, por la misma vía del tiro de esquina, Renard convirtió dos veces de cabeza, a los 35' y los 45'+2, dejando a las locales 3-0 antes que termine el primer tiempo. En el complemento, las europeas administraron la ventaja y Henry cerró la fiesta con golazo desde fuera del área a los 85'.

De esta forma, Francia quedó como puntera del grupo A, el que comparten con Noruega y Nigeria, y fue la guinda de la torta en la inauguración de la Copa del Mundo, que contó con un show de la cantante Jain y un ballet que representaba a todas las selecciones presentes, donde destacaba Chile que debutará el próximo martes 11 de junio ante Suecia a las 12:00 horas.

Thank you for an incredible performance, @Jainmusic! #DareToShine pic.twitter.com/UCz0rItJJs

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 7, 2019