¿Presión para Alexis? Manchester United contrata a joven promesa y complica a Sánchez

Manchester United quiere volver a convertirse en uno de los elencos protagonistas de la Premier League y el elenco donde milita el seleccionado nacional, Alexis Sánchez ya tiene su primer refuerzo para la temporada 2019-2020.

Es que los Diablos Rojos anunciaron la contratación del joven galés Daniel James, quien fue figura en Swansea la temporada anterior. El jugador de 21 años es extremo y tendrá la misión de pelear un puesto en la titularidad con Alexis Sánchez.

"El Manchester United se complace en anunciar un principio de acuerdo con el Swansea City para el fichaje de Daniel James", expresó el club en un breve comunicado.



James viene de marcar nueve goles y dio nueve asistencias en los 33 partidos que disputó con el Swansea, elenco que se encuentra en la segunda división inglesa.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.

Further details will be revealed in due course.

— Manchester United (@ManUtd) June 7, 2019