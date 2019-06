Alfredo Arias no se conforma: "Estamos en la U y solo ganamos dos partidos"

Universidad de Chile derrotó a Rangers por 2-0 en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Chile y consiguió su segundo triunfo consecutivo gracias a un doblete de Nicolás Oroz. Pese a la victoria, el técnico de los azules, Alfredo Arias no se conforma y señaló que hay que afinar detalles en el funcionamiento del equipo.

“Nuestro análisis va más allá de si ganamos o no. Hoy no hicimos todo bien. Hay que ver toda la película, no solo el final. Ganamos merecidamente, pero tuvimos muchos errores. Cuando perdíamos no hacíamos todo mal. Hemos solucionado cosas, como grupo se ha fortalecido”, indicó Arias.

Pese a que la U consiguió su segundo triunfo en línea, el entrenador uruguayo señaló que deben mejorar el finiquito: "Hace cuatro partidos que venimos sumando puntos y es mérito de los jugadores. Hoy teníamos tres bajas y fue protagonista en una cancha pesada. Nos pusimos en ventaja rápido, pero estamos pagando por la falta de definición”.

Arias cree en que mejorará el funcionamiento y no se confía tras la ventaja conseguida en Talca: “Llegarán los goles, pero ojalá que mantengamos la actitud en los partidos. Estamos en la U y solo ganamos dos partidos. Es la primera final de dos y el miércoles será la segunda. Será muy difícil”.

“Lo veo en la actitud de mantener una idea, más allá de los nombres y el parado táctico. Ellos respetan la idea, lo que puede llevar a buen camino. Cuando no somos protagonistas, no dejan que el rival se acerque y domine. Están esforzándose. Siempre buscan recuperar el balón. Pero hoy nos pudieron marcar en la contra y son cosas por corregir”, complementó.

Sobre la opción de ganar el torneo, Arias recalcó la gran responsabilidad que significa estar en el club: “Por lo que significa la U, tienes la obligación de ganar todos los campeonatos que participas, por historia y gloria. Ese es el objetivo y trabajamos para ello. Este club me ha enseñado que cuando peor están, más juntos hay que estar y pelear todo”.

Finalmente, Alfredo Arias fue consultado sobre la titularidad de Fernando de Paul en desmedro de Johnny Herrera y señaló que “viene jugando bien y no hemos perdido”.