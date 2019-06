Claudio Bravo: "No es el momento de hablar, ahora creo que hay que dejar que el equipo trabaje tranquilo"

Si primero fue Gary Medel, el nuevo capitán de la Roja, quien aclaró los problemas con Claudio Bravo e hizo un llamado a enfocarse en Copa América, ahora fue el ex portero de la selección quien siguió sus pasos. Así lo comentó a Radio Cooperativa luego de un viaje a Aysén para hacer una clínica deportiva.

El portero del Manchester City, que no juega un partido por la selección desde hace un año y medio, tras no clasificar a Rusia 2018, señaló que "no es el momento de hablar, yo hace más de un año que no estoy inserto en la selección, ya habrá tiempo de hablar cuando así lo requiera, pero ahora creo que no es el momento más oportuno, hay que dejar que el equipo trabaje tranquilo".

El ex capitán también confía en que la Roja logre revalidar la copa. "Esperemos que los resultados sean lo que todos queremos, que podamos repetir los éxitos deportivos que al final son la conclusión del trabajo, yo creo que se trabaja pensando en ese objetivo, no en ir solo a participar", agregó.

La Selección Chilena debutará el próximo lunes 17 de junio ante Japón en el Estadio Morumbi, Sao Paulo, por el grupo C, el que comparten con Ecuador (21 de junio) y Uruguay (24 de junio).