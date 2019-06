La U vive una pesadilla por su austeridad y se complica con los refuerzos para salvarse del descenso

El receso del Campeonato Nacional 2019 por la preparación de la Roja para la próxima edición de Copa América llegó en el mejor momento para Universidad de Chile. Los laicos vencieron a Deportes Iquique en la última fecha de la primera rueda del torneo y eso les permitió salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Además la dirigencia de Azul Azul logró un respiro que les permitiera trabajar con tranquilidad, y rearmarse luego del complejo primer semestre que los dejó sin el presidente Carlos Heller y el renunciado técnico Frank Kudelka.

Durante ese período, eso sí, en la concesionaria que administra la U han vivido muchos contratiempos para poder contar con tres nuevos refuerzos que los ayude a evitar el descenso a Primera B para el año 2020. Amarrados por la política de austeridad máxima que adoptó el club tras las perdidas económicas que entregó la última Junta de Accionistas, en el Centro Deportivo Azul no tienen considerado un gran presupuesto para invertir en fichajes y por ello la comisión de fútbol, conformada por los directores Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, han hecho malabares para tratar de convencer a futbolistas que calcen con el perfil de los laicos y puedan reforzarlos para la segunda rueda.

Uno de los primeros intentos que tuvo la U fue tratar de convencer al volante argentino Walter Montillo de volver al club donde triunfó entre los años 2008 y 2010. El mediocampista de Tigre fue elegido dentro de los mejores del fútbol trasandino, y siempre ha profesado querer regresar al CDA antes de retirarse profesionalmente. Sin embargo, y debido a los fallidos intentos que tuvo la Ardilla para volver a los laicos, el propio futbolista le comentó a su representante que no estaba dispuesto a volver a un equipo comandado por Heller.

Sumado a Montillo, la dupla de Vargas y Goldberg sufrieron su primer revés al no poder convencer a toda la mesa directiva de Azul Azul del retorno del ex jugador universitario Manuel Iturra. El ex Villarreal, Málaga y actualmente en el Maccabi Haifa, se encuentra negociando su salida del equipo israelí y su intención es volver a Chile para jugar por la U. Ante eso, Superman propuso al directorio su fichaje, pero no encontró el respaldo que esperaba y la opción quedó en la nebulosa, a la espera de otras alternativas.

Las opciones azules

Ante ese escenario, en la U tienen poca confianza de que puedan llegar nuevos refuerzos acorde a su realidad financiera y por eso la fórmula de pedir préstamos de jugadores deberá ser la opción más clara para los laicos. Dentro de esa estrategias, algunos de los nombres que maneja la concesionaria son los de Ángelo Sagal, Junior Fernandes y Leonardo Valencia; éste último con muchas ganas de regresar y buscando que Botafogo acepte la oferta de Azul Azul.

Pese a eso, las esperanzas del cuerpo técnico de Alfredo Arias para contar un refuerzo de categoría es escasa y por eso señaló que "hemos tratado de hablar con la comisión del club que se aboca a ese tema de conseguir refuerzos para el equipo, pero no hemos estado abocados a ello. Le he restado tiempo a eso y preocuparme de lo que hay que vivir ahora. No hay que perder el foco de lo que es Rangers, me interesa eso más que los refuerzos".

"No es un período de pases normal porque no puedes incorporar jugadores de otros clubes y hay varias limitantes en esto por el tema de extranjeros. De venir alguien, bienvenido sea si viene a competir y reforzar al equipo, pero que vengan convencidos de que quieren jugar en la U, una institución donde se va a exigir la entrega de esfuerzo mayores y que vengan en plenitud de condiciones", agregó el entrenador de los laicos.

El desafío más cercano de la U será este sábado 8 de junio (15:00 horas) frente a Rangers en el estadio Fiscal de Talca, en un duelo válido por la segunda ronda de la Copa Chile 2019.