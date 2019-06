Fernando Felicevich rechaza los ataques en su contra: "Es una falacia que manejo el fútbol chileno"

Hace unos días, el representante de jugadores Fernando Felicevich quedó en el centro de la polémica al ser acusado de manejar el mercado de pases con prácticas mafiosas con su empresa Twenty Two.

Por lo mismo, el empresario argentino se defendió de las denuncias y aseguró que no controla el fútbol chileno. "Cuando hablan de imperio y de manejar el fútbol y esas cosas, me duele mucho, porque se pone el resultado de mi esfuerzo en duda. Todo lo que hemos construido y logrado se mira con una mirada muy negativa. Que nosotros manejemos el fútbol chileno no es solo una falacia importante, sino una falta de respeto a los clubes, a la asociación, a los jugadores, a las demás agencias de representación y a la infinidad de gente que trabaja en esta linda y complicada industria", reconoció a La Tercera.

Sobre el hecho de que sería "el dueño en la sombra" de Huachipato y Deportes La Serena, sostuvo: "Me parece una falta de respeto no sólo a los propietarios, sino a los clubes y sus hinchas. Estos mitos que se van construyendo son muy peligrosos y dañinos. Acepto mi responsabilidad. Al no salir a desmentir cada cosa que se inventa, permito que mentiras como estas se transformen en mitos. Pero también hay mucha responsabilidad de la prensa en investigar y repetir historias que, claro, son más interesantes y generan más morbo que la realidad".

Además, lamentó las acusaciones de padres de jugadores juveniles por supuestas presiones para firmar con su empresa: "Es muy fácil atacar al agente, pero ahora se les pasó la mano: manipular la frustración de sus familias, presentar situaciones angustiantes o hacer comparaciones impresentables es demasiado".

En cuanto a una supuesta influencia en las nóminas de la selección adulta, dijo: "Si yo pudiese influir en la selección, en Brasil estarían (Fabián) Orellana, Enzo Roco, Eugenio Mena, Benja Kuscevic, Felipe Gutiérrez, Matías Fernández, Valdivia y tantos otros que me gustan".

Sobre su vínculo con Cruzados, Felicevich comentó que "Twenty Two con Católica lleva mucho tiempo, desde la transferencia de Gary a Boca, Felipe Gutiérrez a Holanda, Pulgar a Italia. Para nuestra empresa, la UC es muy importante. Para la UC, sin embargo y con toda lógica, somos una empresa de representación más, sin privilegio. De hecho, hay otras empresas de representación que tienen más participación que nosotros en el fútbol joven de la UC".