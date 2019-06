Mosa reitera que no habrán refuerzos en Colo Colo: "Estamos conformes con este plantel"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, vio in situ como Puerto Montt derrotó por 2-0 a Colo Colo en el estadio Chinquihue, por la segunda fase de la Copa Chile, complicando seriamente las aspiraciones albas en este torneo.

Tras el cotejo, el mandamás de ByN lamentó la derrota y aseguró que los Delfines fueron merecedores de la victoria: "Me sorprendió, lo hicieron bien, corrieron mucho. Tenían la localía y fueron justos vencedores. Esperamos rearmarnos. Es una obligación dar vuelta la llave en Santiago".

Sin embargo, Mosa confía en que lo darán vuelta en el Monumental: "Creo que tenemos las armas y los jugadores. No es por justificar, pero tenemos seis o siete futbolistas afuera por la Selección y la Sub 23 de Toulón, además de Valdivia y Paredes. No son excusas, hay confianza en darlo vuelta".

Pese al mal resultado, el directivo metió presión a los de Mario Salas indicando que "es prioridad, porque te da un pequeño pasaje a la Copa Libertadores. Colo Colo debe pelear todas las instancias”.

Por otro lado, indicó que no habrán refuerzos para el segundo semestre en los albos, ya que "dije que faltan jugadores. Se pensó que con el planteamiento íbamos a conseguir la victoria. No fue así. Conformamos un plantel para dar la pelea en todos los torneos”.

"Este equipo se armó con el cuerpo técnico para llegar a fin de año. Si tenemos salidas, veremos incorporaciones. Estamos conformes con el plantel que tenemos”, cerró.