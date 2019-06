"Borracho, drogadicto y debería estar preso": La conversación privada que destroza a Neymar

El caso de acusación por violación que enfrenta el delantero brasileño Neymar está tomando capítulos de teleserie de casi ciencia-ficción, porque ahora se conocieron unas conversaciones privadas por WhatsApp entre Nalija, la supuesta víctima, y José Edgar Bueno, el primer abogado de la mujer, quien dejó su defensa hace unos días.

En ese intercambio, el futbolista del PSG es acusado gravemente por esta modelo, quien fue tildado de "borracho y drogadicto que debería estar preso o internado", luego de la supuesta agresión que recibió.

Najila dijo en uno de los mensajes: "Sí. Está loco. ¡Dios mío! Tengo miedo de salir a la calle. Él está muy quieto. No confío en él. Él sabe lo que hizo, y mandó un mensaje: 'Sigue con tu vida que está todo bien'. Me pareció intimidante".

El ex abogado dijo que "tenía que guardar todos los mensajes. No hay que tener miedo de él".

Más tarde, la mujer expresó con dureza: "¿Por qué la gente no usa los medios para acabar con la carrera de ese farsante de una vez? Él me golpeó y me violó. Estaba borracho y drogado, él mismo habla en las capturas. Es una persona de mala índole. Un drogadicto, agresor, que necesita estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, porque es una amenaza para él mismo".

"Estoy con rabia. Debería haberlo matado cuando tuve la oportunidad", agregó tras un intercambio con insultos que fueron borrados.

Después de una hora, Najila le lanzó al jurista: "Voy a publicar el video. No quiero a Neymar impune y feliz jugando y yo sufriendo de estrés postraumático. No voy a sufrir sola".

Éste le dice: "Haz lo que tu crees que debes hacer. Yo no creo que eso sea estrategia". Y ella retrucó: "¿Cuál es la estrategia entonces? Él me agredió. No sé de estrategia. Solo sé que la única que está haciendo algo en esta historia soy yo. Nadie va a hacer nada, lo has visto ayer. No voy a estar esperando a dar el fin de mí".

Luego, el hombre finalmente renunció a su defensa producto de la insistencia de la mujer y denunció que habían amenazas del padre de Neymar en su contra. La teleserie tendrá más capítulos…