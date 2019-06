Valdivia y el quiebre en la Roja: "Si mi señora se manda un condoro, yo digo 'no pienso lo mismo que ella'"

La derrota ante Brasil que dejó fuera del Mundial de Rusia 2018 a la selección chilena fue más dolorosa de lo esperada, ya que generó el quiebre en el camarín de la Roja por la publicación que realizó la esposa del entonces capitán del equipo, Claudio Bravo, donde culpó a jugadores de actos de indisciplina.

Uno de los integrantes de aquel plantel era el actual volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, quien no se guardó nada y se sinceró al confesar que todo el problema se podría haber solucionado ese mismo día en Brasil, pero que Bravo cometió el error al no hablar en el camarín y, en especial, con Arturo Vidal, quien fue el principal apuntado por la publicación que realizó su esposa, Carla Pardo.

"Si después del partido hubiera dicho 'esto no me gustó' y habla con Arturo, y dice 'esto no tiene relación con lo que yo siento', se acaba el problema, pero Claudio no habló", reveló Valdivia en Fox Sports.

Es más, el Mago confesó qué habría hecho él si su esposa hubiese sido la que publicaba algo así: "Si Daniela (Aránguiz), mi señora, se manda un condoro en redes sociales donde involucre a otros compañeros y después salió la suegra, eso genera un quiebre en el camarín. Si yo soy Claudio Bravo, pesco el micrófono y digo 'no pienso lo mismo que mi señora', era más fácil eso en vez de quedarse callado".

Otro de los temas que abordó Valdivia fueron las declaraciones que realizó el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien reveló una conversación que tuvo con Bravo. Para el Mago, el arquero del Manchester City se equivocó en contarle detalles al comunicador.

"Si Claudio sintió eso, debió hablarlo en el camarín. Para mí, eso es difícil como compañero de la misma profesión de Claudio, es difícil aceptar ese comentario", finalizó.