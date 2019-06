La UC comienza a ceder terreno en el Campeonato Nacional e igualó con Unión Española

Universidad Católica no pudo mantener la diferencia de seis puntos con su escolta, Colo Colo, e igualó 0-0 con Unión Española en el partido pendiente de la fecha 14 del Campeonato Nacional.

El duelo se disputó en el estadio San Carlos de Apoquindo y en la primera mitad, el elenco de Gustavo Quinteros fue ampliamente superior a los hispanos, quienes no pasaron la mitad de la cancha en los 45 iniciales.

Sin embargo, los Cruzados fallaron en el finiquito donde César Pinares y Diego Buonanotte no pudieron transformar en gol las oportunidades que se crearon.

El trámite no cambió en el segundo tiempo donde la UC mantuvo el control del balón y generando ocasiones, pero a diferencia del primer tiempo, no fueron tan claras y por lo mismo, el arquero Diego Sánchez no debió trabajar tanto.

Eso sí, el Mono recibió un fuerte golpe por parte de Benjamín Kuscevic tras un lanzamiento de esquina y quedó muy complicado, puesto que incluso el partido se detuvo que detener en dos ocasiones. No obstante, luego se recuperó y logró seguir en el terreno de juego.

Pese al dominio estudiantil, fueron los hispanos quienes a los 79 minutos estuvieron a punto de abrir el marcador pero el cabezazo Ezequiel Palomeque pegó en el vertical izquierdo de Cristopher Toselli.

En los últimos minutos, los Cruzados con más amor propio que buen fútbol fueron en la búsqueda del gol de la victoria pero no pudieron superar la resistencia de Sánchez y terminaron enredando dos puntos.

Pese a la igualdad, la UC es el líder exclusivo del Campeonato Nacional con 32 puntos, seguido por Colo Colo con 28 y los hispanos con 25 unidades.