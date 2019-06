Se sigue postergando: El partido pendiente entre Everton y Cobresal ahora se suspendió por lluvia

Everton y Cobresal nuevamente no podrán jugar su partido pendiente desde la fecha 6 del Campeonato Nacional debido a la fuerte lluvia, así que fue suspendido.

Angelo Hermosilla, juez del encuentro, revisó el terreno minutos antes del inicio estipulado del partido y, tras constatar que la pelota no daba bote, decidió que no se juegue porque la cancha no reunía las condiciones necesarias para el fútbol.

De esta forma, el partido entre ambos equipos se suspende por tercera vez. En primera instancia se jugaría en El Salvador, pero debido a las protestas se reprogramó en marzo pasado. Luego, con un cambio de localía incluido, no se jugó por el paro de futbolistas convocado por el Sifup, por lo que se tuvo que reorganizar el calendario de Copa Chile para que se pueda cerrar la primera rueda del Campeonato.

Finalmente el partido se jugará este jueves a las 12:30 en el Sausalito. Una vez terminado se podrá abrir el mercado de pases en el fútbol chileno y, así, iniciar con la temporada de refuerzos.