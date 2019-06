Goldberg en picada contra Kudelka: "Si tanto quiere a De Paul en Newell's ¿Por qué nunca lo hizo jugar en la U?"

Universidad de Chile terminó su pésimo primer semestre 2019 con un empate 1 a 1 con Rangers por Copa Chile y ahora el equipo de Alfredo Arias tendrá vacaciones desde el viernes 14 hasta el próximo lunes 24 de junio. Durante ese período eso sí, la dirigencia de Azul Azul trabaja rápidamente para buscar jugadores que logren reforzar el desequilibrado equipo laico y evitar la opción de descenso a la Primera B 2020.

En ese sentido, dentro de la dirección deportiva del club, encabezada por Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, causó un gran disgusto la información que vino desde Argentina sobre el interés del ex técnico azul, Frank Kudelka, por llevarse al hoy arquero titular de los universitarios, Fernando De Paul para Newell's Old Boys, su nueva escuadra.

"A mí me llama la atención la poca prolijidad que existe en el manejo de la información. Me llama la atención que hoy día aparezca un supuesto interés por Fernando De Paul, de parte de un técnico que no lo hizo jugar y no lo entiendo. No entiendo cómo se puede hacer eco de una información de ese calibre. Si tanto lo quiere ¿por qué no lo hizo jugar acá en la U?", aseguró molesto el Polaco tras el duelo de los azules contra los talquinos.

"Insisto que no ha llegado nada por De Paul y me llama la atención que un técnico que no lo hizo jugar ahora lo quiera. ¿No les llama la atención a ustedes?", agregó.

Por otra parte, el propio Goldberg también aclaró que el volante Nicolás Oroz seguirá en la U hasta el término de su contrato, pese al interés que había presentado Estudiantes de La Plata para contar con él y ser el posible reemplazo del ex azul, Gastón Fernández.

"Con Oroz tuvimos una conversación ayer o anteayer con su representante y nos hicieron llegar una intención o una idea de que podría existir la posibilidad, ni siquiera cifra o oferta. Con José Luis Navarrete, el presidente, le dijimos que Nico Oroz se queda hasta fin de año. Nosotros no vamos a dejar que Nico no cumpla su contrato, él está muy contento, él quiere quedarse y establecerse. Tener un año completo en la U y eso nos tiene contentos porque es un jugador importante, por lo tanto, lo que haga Estudiantes no sé, pero el Nico Oroz hasta el 31 de diciembre es nuestro", cerró.

La U termina su primer semestre y ahora piensa en tratar de cumplir el deseo de Arias de mantenerle su actual plantel, a la vez que busca refuerzos para salvarse del fantasma de la B.