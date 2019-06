El esfuerzo de Pablo Mouche que le provocó una lesión: "Me desgarré y ahora debo recuperarme"

Una de las grandes figuras de Colo Colo en la clasificación a los octavos de final de Copa Chile, fue el delantero Pablo Mouche, quien anotó un gol y fue uno de los jugadores más peligrosos del equipo de Mario Salas.

Sin embargo, no todo fue alegría para el argentino, ya que terminó con una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y fue el propio jugador quien explicó la jugada.

"Me desgarré y ahora debo pensar en recuperarme. Fue una jugada rápida donde pude hacer la diferencia en un pique muy intenso, la cancha estaba muy pesada y en el momento final de la jugada me resbalo y al querer hacer pie sentí el pinchazo. Con la última fuerza que me quedaba logré centrar y la jugada pudo terminar en gol que fue lo más importante", detalló Mouche sobre su lesión que finalizó con el tanto de Marcos Bolados.

Sobre el duro partido ante Puerto Montt, fue sincero al señalar que "sabíamos que teníamos el marcador abajo, la cancha no ayudó mucho, estaba un poco difícil en algunos lados. Fuimos justos ganadores hicimos casi todo bien, ellos hicieron dos goles de contra, fue un partido sufrido y en los 90 minutos fuimos superiores con nuestro juego y lo llevamos a los penales y pudimos ganarlo".

Por último, realizó un balance del primer semestre de los albos y apuntó que "terminamos peleando arriba, estamos a cuatro puntos pasamos en Copa Chile y nos queda el sabor amargo de la Copa Sudamericana y ahora a pensar en el segundo semestre".