Jarry y Garin rompen marcas: por primera vez en la historia dos chilenos se metieron a cuartos del mismo torneo en pasto

Hace un par de años era imposible pensar que un tenista chileno estuviera en instancias finales de un torneo ATP, pero desde 2018 la historia empezó a cambiar con la notable irrupción de Nicolás Jarry (60º del mundo), y todos los moldes se rompieron en 2019, cuando Cristian Garin (32º) alzó en Houston y Múnich dos títulos del máximo nivel del circuito profesional.

Los principales logros han sido en arcilla, la superficie donde se criaron el Príncipe y el Tanque, porque aparte de esos dos títulos, hay tres finales más, dos perdidas por el nieto de Jaime Fillol (Saio Paulo y Ginebra) y otra por el ariqueño (Sao Paulo).

Pero la dupla dorada del tenis chileno en 2019 apunta alto, y ambos decidieron anotarse en más torneos de césped, las canchas más complejas para todos los jugadores de este lado del mundo, y dieron en el blanco, porque ambos se metieron por primera vez, y juntos, en cuartos de final de un certamen disputado en pasto.

La buena victoria de Garin ante el local Robin Haase (67º) y la majestuosa victoria de Jarry frente al seis del mundo Stefanos Tsitsipas, pusieron a los dos chilenos en los cuartos de final en 's-Hertogenbosch, Holanda, situación que jamás ocurrió en el pasado en un torneo de hierba.

Más de una nota hemos hecho diciendo que Jarry o Garin rompieron tal registro, y casi todos ellos son de Fernando González, quien hasta la irrupción de la pareja criolla, era el último gran bastión del tenis chileno.

Joy for Jarry! 🙌🇨🇱@NicoJarry defeats top seed Tsitsipas in three sets at the #LibemaOpen. pic.twitter.com/kedJiEwbSj

— Tennis TV (@TennisTV) June 13, 2019