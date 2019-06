Mario Salas tras clasificar con Colo Colo: "Mientras yo esté aquí el fin no justificará los medios"

Con la victoria de Colo Colo 4-2 a Puerto Montt y la clasificación a octavos de final de la Copa Chile mediante lanzamientos penales, Mario Salas hizo un balance del semestre, donde recalcó que el único fracaso es renunciar a las ideas.

"Fue un gran triunfo, los jugadores se pasaron. Hoy más que futbolístico, estuvieron a una altura emocional sorprendente. Nos merecíamos pasar, fuimos superiores en el total de la llave, con un resultado que pasa por el espíritu y grandeza que tiene Colo Colo", comenzó diciendo el Comandante.

El estratega, eso sí, señaló que aún tienen cosas que mejorar y se les presentan "oportunidades de mejora. Creo que hoy abusamos mucho de balones largos, tenemos que seguir mejorando el tema de nuestra definición. Nos generamos muchas ocasiones y de repente ganamos de forma ajustada".

Sobre la evaluación del semestre, el entrenador del Cacique dijo que fue "muy bueno" y agregó que "hubiese sido la perfección si pasábamos la fase con Católica de Quito. Lo tomamos con mucha humildad. Esperamos que el segundo semestre sea aún mejor. Tenemos que acortar distancia con Católica y seguir avanzando en Copa Chile".

Y es que la eliminación de la Copa Sudamericana fue la gran mancha de Salas, pero fue enfático en decir que no fue un fracaso. "Para mí el fracaso significa renunciar a tus ideas. Para mí es recontraimportante el cómo se hacen las cosas, los procesos. Tengo claro el tema de los resultados, pero mi análisis lo hago incluso habiendo perdido los penales. Lo que hizo Colo-Colo hoy fue grandioso", dijo el ex DT de la Roja sub-20 sobre si quedar eliminado era un segundo fracaso.

"Creo que hoy un 90% del partido fue a favor nuestro. Creo que Colo-Colo fue mucho más que Puerto Montt en los dos partidos. Más allá de eso, lo que ha hecho Fernando (Vergara) es espectacular. Es un equipo que sabe a lo que juega, hoy no se viene a echar atrás. No hay ninguna duda, con más de 20 llegadas al arco, 4 goles… ¿Cómo va a ser un fracaso si perdíamos los penales?" continuó Salas.

El Comandante siguió con su análisis y dejó claro que seguirá en el equipo para continuar su proceso. "A nosotros se nos exige ganar, pero ¿el fin justifica los medios? Mientras yo esté aquí no será asíEl . Me importa cómo se hacen las cosas. Los procesos son importantes. Me importan cómo se desarrollan mis jugadores. Me encanta el trabajo".

Finalmente, el técnico albo se cuadró con la línea del club y se mostró reacio a traer más refuerzos, ya que "el plantel ha sido confeccionado para todo el año. Si se va un jugador, vendría otro en ese puesto. Uno no puede ser cerrado de que va a venir alguien, pero la verdad hemos tomado la política de seguir con el plantel que está".