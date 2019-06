Tite lamenta la falta de Neymar para Copa América: "No me gusta no tener un top 3 mundial"

Con el inicio de la Copa América cada vez más cerca, la expectativa crece en Brasil. Los locales tiene toda la fe en que alzarán su noveno título continental, aunque no cuenten con su principal figura, Neymar, producto de una lesión en el tobillo.

Sobre la ausencia del astro brasileño habló su entrenador, Tite, quien reconoció con resignación que "nunca me gusta no tener a Ney, lo quiero siempre conmigo. Es un top tres del mundo, pero lamentablemente no lo tenemos. También estas cosas surgen en la vida y hay que prepararse para ellas".

"Rezo para que él tenga salud, se recupere y las cosas sean aclaradas. Por un mensaje que tuve, sé que se está recuperando. Estamos hinchando por él. Voy a repetir: de Neymar se habla más afuera que adentro. Aquí sólo charlamos de la preparación para la Copa" agregó el estratega refiriéndose al escándalo de abuso sexual que está acusado el delantero.

Sobre los favoritos para ganar la Copa, el entrenador de la verdeamarela señaló que no puede decir lo mismo que Messi, porque para él "Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, siempre son favoritas. Después, hay otras, como Venezuela, que venció a la Argentina y no fue sorpresa".

Finalmente, el técnico del Scratch reconoció que no tiene problemas con asumir ese favoritismo. "Es algo histórico. No se puede huir. Somos conscientes de que tenemos que ir construyendo este título por etapas. Con aciertos y con errores. Pero es inevitable: somos unos de los favoritos. Aunque no los únicos. De todos modos, tenemos que llevar esa responsabilidad con alegría. Tiene que haber presión y placer", cerró Tite.

Brasil debuta ante Bolivia este viernes a las 20:30, hora chilena, en el partido inaugural del torneo de selecciones más antiguo del mundo.