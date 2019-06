Carlos Lampe no se la pudo con Brasil: "Teníamos el partido controlado y el penal nos cambió todo"

Brasil comenzó la Copa América de su país con el pie derecho. El Scratch goleó a Bolivia por 3-0 en un partido donde Carlos Lampe, portero de los altiplánicos, no tuvo nada que hacer en ninguna de las anotaciones.

Desde el inicio del enfrentamiento se notó la diferencia en el terreno de juego, Brasil impuso términos y tomó el protagonista desde el minuto uno. El arquero boliviano se mantuvo presto para solucionar algunos ataques de la Canarinha. Sin embargo, en el minuto 30 cometió un grosero error en la salida que casi terminó en gol, pero Jusino salvó la jugada poniendo el cuerpo.

Luego de esa acción, el primer tiempo terminó sin números en el marcador. Sin embargo, en el segundo se abrió la llave y Philippe Coutinho se encargó de anotar un doblete en tres minutos (50' y 53'). Luego, casi llegando al término del partido, Everton fue quien sentenció el encuentro con un remate desde fuera del área en el minuto 85.

Finalizado el encuentro, Lampe se mostró disconforme con el resultado, "teníamos el partido controlado, un muy buen primer tiempo y el penal nos cambió todo. Hasta ese cobra estábamos tranquilos, estábamos haciendo bien las cosas defensivamente".

Sobre el cobro específico del penal, el portero boliviano aclaró que para él no era cobrable. "Fue mano pegada, no busca nunca la pelota. Yo cuando vi la mano estaba muy seguro que no era penal porque estaba pegada", expresó.

Finalmente, del desempeño del cuadro altiplánico, el ex arquero de Huachipato declaró que "estábamos para empatar el partido, y seguramente con el pasar de los minutos se iban a desesperar e íbamos a encontrar espacios".