En la U descartan a Felipe Mora y aclaran opción de Manuel Iturra: "No tenemos cupo de extranjero, nuestro abanico es cerrado"

Universidad de Chile terminó su pésimo primer semestre deportivo 2019, luego de clasificar a los octavos de final de la presente edición de Copa Chile. Los azules pelean el descenso en el Campeonato Nacional y a duras penas pudieron eliminar a Rangers del certamen copero. Ante ese escenario, la dirigencia de Azul Azul trabaja rápidamente para traer refuerzos que ayuden a salir de la oscura realidad futbolística que vive el club.

Con eso como antecedente, nombres como Manuel Iturra, Felipe Mora, Leonardo Valencia y Francisco Silva han sonado para llegar al club, pero con distintas opciones reales de ponerse la camiseta de la U en el segundo semestre. El único denominador común que aplica entre ellos es su condición de chilenos, al no haber cupos de extranjeros disponibles.

"Manuel Iturra es uno de los nombres que tenemos en carpeta y si está, es porque tenemos una imposibilidad de contratar extranjeros, no tenemos cupo, por tanto, nuestro abanico es muy cerrado. Son algunos que están libres, otros con opción de llegar a préstamo por seis meses. Otros que han salido son inalcanzables, Felipe Mora es imposible para nosotros, gana un millón de dólares al año y no tenemos cómo. Estamos buscando jugadores chilenos que estén dispuestos a venirse seis meses y estén acordes a un presupuesto austero", aseguró el director deportivo, Rodrigo Goldberg.

"Francisco Silva es uno de los nombres que llegó también y podría ser, pero quiero aclarar algo, porque veo informes de prensa y dicen que la U está mirando a… y resulta que a nosotros nos mandan los nombres, no es que nosotros preguntemos por ellos. Cuando se hace un juicio de valor de por qué lo estamos mirando, nos dicen que cómo se nos ocurre mirarlo y ni siquiera hemos preguntado por él. Leonardo Valencia es difícil, porque tiene un alto costo y no está en los perfiles que buscamos", agregó.

"Real Madrid"

Dado que los azules quedaron sorteados en los octavos de la Copa Chile contra el ganador de la llave entre Deportes Temuco y Huachipato, el Polaco manifestó que cualquier equipo será complejo de enfrentar, por la situación en la que están los laicos. Además, se refirió a la opción de que el técnico de la selección chilena sub 17, Hernán Caputto, asuma como jefe de las divisiones inferiores de la U.

"En la situación en que estamos hoy, no podemos hablar de sorteo favorable o no, para nosotros todos los rivales son Real Madrid, todos son complicadísimos. Para mí, todos los partidos serán una lucha y extremadamente complejos. Lo afrontamos con la misma actitud que si hubiese tocado Colo Colo y la planificación mental no ha cambiado en absoluto", manifestó Goldberg.

Respecto a la futura cabeza de las inferiores, el directo advirtió que "tenemos tres candidatos, entrevistamos a los tres y nos hicieron llegar su proyecto deportivo. En su momento tomaremos la decisión".

La U tendrá vacaciones hasta el 24 de junio. Mientras tanto, la dirigencia universitaria hará lo posible por hacer olvidar el complejo momento que viven los azules con refuerzos que le entreguen esa posibilidad de dejar atrás el oscuro pasado reciente. El mediocampo y la delantera son las prioridades.