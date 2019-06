Nicolás Jarry tendrá una durísima prueba en la qualy del ATP 500 de Londres en Queen's Club

Nicolás Jarry (60° del ránking mundial) tendrá una durísima tarea en la qualy del ATP 500 de Londres, que se realiza en el histórico Queen's Club, la cual comenzará este sábado.

El tenista chileno enfrentará a un experto sobre pasto, el francés Nicolas Mahut (189°), quien supo ser finalista de este torneo hace unos años atrás y que está jugando los últimos partidos de su carrera.

El duelo entre Jarry y Mahut será este sábado, no antes de las 09:00 horas de nuestro país, en el Court 2 del complejo londinense, certamen de largos años de tradición dentro del ATP Tour.

