En la Roja femenina no le tienen miedo a Estados Unidos en el Mundial: "No nos asusta el 13-0"

La Roja femenina enfrentará a Estados Unidos por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Francia, este domingo desde las 12:00 horas de nuestro país, en su segundo duelo en esta histórica participación en la Copa del Mundo.

La selección de José Letelier perdió por 2-0 el primer encuentro contra Suecia, mientras que las norteamericanas dieron la gran nota del torneo tras golear por 13-0 al conjunto de Tailandia.

En la previa del crucial duelo entre chilenas y estadounidenses, la delantera nacional Yanara Aedo conversó con Radio Cooperativa. Y sobre el marcador del partido comentó que "no nos asusta. Es raro que en un mundial se dé un 13-0, pudimos ver casi todo el segundo tiempo y hubo goles evitables, pero mucho de los que pensamos hacer contra ellas no varía".

Respecto a los partidos anteriores que ha enfrentado la Roja contra Estados Unidos, señaló que "jugar con ellas es intentar que no te entren, sabemos que cuando no pueden convertir un gol en los primeros minutos se desesperan. Jugamos dos veces contra ellas y salimos a buscarlo".

Por otra parte, y sobre una noticia que trascendió hace poco, Aedo criticó a los medios chilenos por hablar sobre la posición política de la capitana Christiane Endler: "Tiane no lo comenta directamente, pero lo vi en Twitter. Me pareció, no sé si chistoso, que salga su inclinación política (…) hoy a nadie le interesa ese tema".