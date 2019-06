La curiosa explicación de Scaloni tras la derrota de Argentina: "Me parece lamentable el estado de la cancha"

Argentina cayó derrotada contra Colombia por 2-o en Salvador de Bahía. Tras el partido, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, criticó duramente el estado del césped del Arena Fonte Nova.

"Quiero hacer un inciso. Me parece lamentable el estado de la cancha. Sobre todo porque es el primer partido, imagino lo que va a ser esta cancha cuando vayan dos o tres. Deja mucho que desear para un primer partido, para que jueguen estos futbolistas, me parece lamentable", inició el ex lateral derecho.

Scaloni fue consultado por la inclusión de Matías Suárez en desmedro de Sergio Agüero a los 79':"(Matías) Suárez es delantero. Puede jugar a la izquierda o de nueve. En este momento preferí hacer ese cambio, y ya está…"

El adiestrador argentino justificó el cambio y señaló que lo hizo para no desarmar el funcionamiento:"El cambio fue porque entendí que estábamos bien. No había que desarmar lo que era la estructura del equipo. Por otra parte, teníamos jugadores con amarillas y en un momento podría haber pensado en hacer otro cambio para hacer algo un poquito más ofensivo pero a nivel estructura estábamos bien, jugando un buen partido"

"Yo vi un buen partido. Es el primero, todavía queda mucho. Lógicamente nos hubiera gustado otro resultado pero es el que hay. Colombia me parece un buen equipo, que tiene las cosas claras. En algún momento fueron superiores, en otros momentos fuimos nosotros. Creo que más allá del gol de contra estuvimos bien, sobre todo en el segundo tiempo", agregó Scaloni.

El técnico de la Celeste y Blanca, se sumó a las palabras de Lionel Messi y rescató el segundo tiempo ante el equipo cafetero:"El segundo tiempo del equipo te diría que hasta fue muy bueno: generó situaciones, soportó la presión de Colombia, intentó jugar entre líneas, buscó por todas las partes. Al final, el gol te lo hacen de contra golpe. Entonces, eso es muy bueno; imagino que nadie se quedará con eso, pero nosotros sí para volver a repetirlo y las cosas para corregir ya las tenemos anotadas"

Finalmente, Scaloni aseguró que "Somos un grupo. Acá perdimos todos y lo vamos a levantar todos".

El combinado argentino chocará con Paraguay el próximo 19 de junio en Belo Horizonte, en un partido válido por la segunda jornada del Grupo B de la Copa América.