Tiene Endler fue elegida como figura y se ganó los elogios de la histórica Hope Solo

Si Chile no sufrió un bochorno ante la superpotencia Estados Unidos fue en gran parte por la notable actuación de la arquera Cristiane Endler, quien fue elegida por la FIFA como la figura del partido que terminó en triunfo 3-0 para las norteamericanas.

Pese a que varias jugadoras de Estados Unidos destacaron, como la atacante Carli Lloyd que convirtió dos tantos, la FIFA se inclinó por la capitana de la Roja femenina, quien se lució con al menos 5 tapadas de gol ante las actuales monarcas mundiales.

La gran exhibición de Tiane en el Parque de los Príncipes, en el encuentro válido por la segunda fecha del Grupo F de Francia 2019, le permitió ganarse los elogios de la histórica Hope Solo.

"Endler no es del promedio… Es espectacular ¿Alguien cree que está jugando en un arco más pequeño? Gracias @TIANEendler por traer tanto orgullo a la posición de arquera. ¡Mantén tu cabeza en alto!", escribió la estadounidense en su cuenta en Twitter.

Endler isn’t average…she is spectacular! Does anyone think she should be playing in front of a smaller goal? Thank you @TIANEendler for bringing such pride to the GK position! Keep your head up! https://t.co/mPN7Ips8SN

— Hope Solo (@hopesolo) June 16, 2019