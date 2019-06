Erick Pulgar le respondió al "periodista" Iván Zamorano: " La Copa puede ser un trampolín, pero tenemos que defender el título"

El debut de Chile en Copa América se acerca a pasos agigantados. El primer partido de la Roja está pactado para este lunes, donde enfrentará a Japón a partir de las 19:00 horas. En la previa habló Erick Pulgar, quien asoma como titular junto a Charles Aránguiz y Arturo Vidal.

En conferencia, el mediocampista del Bologna comentó que "creo que sabemos que vamos a ser los tres con Arturo y Charles. En ese sentido, Arturo es más ofensivo, más desordenado por decirlo así, Charles es el mixto, y yo seré más defensivo".

Por otra parte, y consultado por Iván Zamorano, quien está trabajando para una cadena de Estados Unidos, sobre su papel en Italia y lo que podría significar la Copa América en su carrera, Pulgar señaló que "fue muy bueno llegar al nivel de ser el dueño del balón detenido, y más en Italia. Todo lo que hice en Europa es momento de llevarlo a la Selección, llego con mucha confianza, seguro, y esta copa me va a servir porque solo depende de mi tener el puesto. Puede ser un trampolín para cambiar de aire, pero tenemos que defender el título".

Sobre su relación con los jugadores más experimentados de la selección, el volante comentó que "teniendo a estos experimentados a mi lado me ayuda mucho, me dan consejos". Además, agregó que "no hablo mucho, trato de hablar más en la cancha porque aquí no valen las palabras".

Pulgar ha jugado 15 partidos con la selección, pero solo cuatro oficiales. Contra Colombia por la Copa América Centenario (60'), y tres por eliminatorias: Perú (1'), Ecuador (1') y Brasil (45').