Rueda le tiene fe a la Roja en la Copa América: "Este es un equipo ganador y la idea es llegar a lo máximo en este torneo"

Reinaldo Rueda habló en conferencia de prensa previo al debut de la Roja ante Japón por el Grupo C de la Copa América de Brasil. El entrenador cafetero aseguró que han afinado los últimos detalles y que tiene definido el equipo para el encuentro ante los Samuráis azules en el Morumbí.

"La previa del partido es importantísima en un certamen de esta magnitud. Hemos intentado que los detalles estén definidos y el equipo está listo con la última práctica", señaló el técnico colombiano.

El caleño confía en el trabajo que ha hecho en Chile y quiere replicarlo ante los asiáticos:"Pienso que se hizo un buen proceso en la selección, se hizo un seguimiento. Hay casos excepcionales. Todas las selecciones tienen jugadores con buen y mal comportamiento. Pero hicieron un gran esfuerzo para estar en un nivel importante. El equipo ha logrado armonía y cohesión, y queremos que se refleje mañana (lunes)".

"Indudablemente, la competencia es intensa siempre. Tiene su nivel de estrés y estamos en un grupo con tres estilos diferentes de juego. La diferencia va a pasar por eso, cómo hacemos la lectura de cada partido y cómo interpretamos nuestra propuesta y la del rival. Colocar la experiencia y madurez de estos hombres y mostrar el futbol vistoso de Chile, un futbol ofensivo en un torneo tan importante como la Copa América", agregó Rueda.

El adiestrador aseguró que Chile no ha estado exento de problemas en la preparación para el estreno copero:"Uno siempre quiere lograr el máximo nivel. Todas las selecciones tienen sus dificultades. Somos conscientes de las dificultades que tuvimos con jugadores nuestros, no fueron titulares continuos en los últimos meses. No es lo mismo un jugador que hizo 20 partidos a uno que hizo 10 partidos. Todo eso influye en el torneo. Siempre se quiere más, ojalá todos fueran titulares y con buen nivel. Esa es la tarea, armonizar y arroparnos en la parte táctica."

Reinaldo Rueda confía en la jerarquía del equipo y aspira a llegar lo más lejos en la Copa América de Brasil: "Tenemos que respetar a los rivales, todos tienen momentos diferentes. Este es un equipo ganador y la idea es llegar a lo máximo en este torneo".

Más declaraciones de Reinado Rueda:

El estilo de juego de Chile:"No siempre el que juega bien gana, pero así es el fútbol. Lo ideal es que hagamos un partido redondo y complementarnos bien, vimos a los rivales y son difíciles, es importantísimo ganar. Chile no va a dejar de jugar bien, es un ADN que lo tienen involucrado en su formación, tenemos una base considerable de ocho o siete jugadores que repiten y eso es importante en este torneo."

El próximo rival de Chile en el Morumbí:"Japón tiene un gran colectivo. Su cultura futbolística respeta la colectividad. Creo que todos los que componen este seleccionado, entre experimentados y jóvenes son de gran nivel. Tanto los del mundial y eliminatoria, como los del proyecto olímpico hacen que sea un colectivo importante."

Características de los mediocampistas nacionales:"Creo que el fútbol ha demostrado que todos deben trabajar en la fase ofensiva, con movilidad. Todos los jugadores deben saber expresarse en las dos facetas del juego, cualquiera que actúe en esa posición. Por suerte hay buenos jugadores, (Esteban) Pavez, (Erick) Pulgar, (Pablo) Hernández, (Charles) Aránguiz, Arturo (Vidal), tienen esa gran bondad, tienen un excelente nivel y tienen generosidad con la fase defensiva".

La evolución de Alexis Sánchez:"Conversé con Alexis (Sánchez) después de la práctica y una cosa es la competencia y otra el entrenamiento. Se evaluará con el transcurso del partido y tocará definirse dentro del partido. Alexis (Sánchez), el departamento médico y yo tenemos un concepto distinto (sobre la evolución de la lesión). Una cosa es el partido y otra cosa es el entrenamiento. Depende de cómo se dé el partido para Alexis (Sánchez)".

El equipo que debutará ante Japón:"Mañana ustedes (periodistas) tendrán la formación en el momento que les corresponde".

Los candidatos para ganar la Copa América: "El máximo favorito es Uruguay por el grupo que tiene. Se ha respetado el proceso y eso ratificó en el quinto lugar en el Mundial de 2018 y con su debut (4-0 ante Ecuador). Brasil también. Nosotros nos autoexigimos por el prestigio, esta generación sabe lo que es ganar, hay que asimilar el momento y trabajar intensamente para competir al máximo nivel".

La causa de su llegada a Chile:"Cada día nos sentimos mejor y la gran meta de este proyecto es el mundial, es lo que nos motivó a venir a Chile".

Elogios a los nipones: "La cultura de Japón hace que juegue a la máxima intensidad, tenemos que tener el equilibrio para soportar esa situación. Hay que tener dinámica e intensidad, no caer en el subvalorar la experiencia frente a al juventud. El partido de mañana tiene mucha exigencia, en Sudamérica subvaloramos, pero han demostrado su crecimiento y desarrollo, y lo vemos con sus jugadores en las ligas de primer nivel."

Penales:"Es una situación que la trabajamos todos los días, tenemos un ranking y el juego nos ha demostrado que dependerá de los momentos psicológicos y de del partido, tenemos muy buenos pegadores de tiro penal. Los penales solo se valoran cuando ganas o pierdes. No es lo mismo entrenar en una cancha llena que en un entrenamiento. Dependerá si es un penal decisivo o no, hay muchos momentos en el juego."

Evolución de Nicolás Castillo: "Nico (Castillo) va evolucionando. No es fácil para él psicológicamente, venía con expectativas. Estuvo el primer semestre en Portugal, luego en México. Estuvo bien y se lastimó y está en ese conflicto. Ojalá lo podamos tener como alternativa."

Inclusión del VAR en Copa América: "Es un tema al que tenemos que acostumbrarnos, adaptarnos y aceptarlo. Ojalá podamos tener esa precisión y ese equilibrio mental para manejar situaciones de estrés que produce el juego. Lo que hizo ayer la Conmebol fue muy ilustrativo. Hay muchos jugadores que compiten en ligas con este sistema, se volverá normal en el fútbol."