El desahogo de Alexis Sánchez: "Fue un mes muy duro, pero vine a la Selección y me cuidaron mucho"

Chile derrotó 4-0 a Japón en su debut en Copa América y no sólo fue el mejor partido de la era Reinaldo Rueda, sino que también fue el retorno al buen fútbol de Alexis Sánchez, quien tuvo un mal año.

"Primero quiero felicitar a mis compañeros, entramos muy bien", comenzó diciendo el delantero del Manchester United, que luego se refirió a la lesión que lo obligó a cerrar antes la temporada y que desde mayo lo tuvo entre algodones.

"Fue un mes y medio muy complicado, pasé cosas que nunca había pasado. Vine a la selección y me cuidaron mucho, no jugué en La Serena para estar bien en este partido. En el primer tiempo me faltó aire, sentí un ahogo, pero en el segundo tiempo ya me sentía bien y más entero", dijo el goleador histórico de la Roja, que llegó a 42 tantos.

Sobre las cosas que han aprendido con Rueda, el tocopillano señaló que "desde el 2015 que hemos agregado defender y atacar rápido, eso es lo que quiere el profe. Fue un partido muy rápido, ustedes vieron al rival, así juegan, pero lo hicimos bien y sacamos el partido adelante".

Finalmente, Sánchez habló sobre los partidos que vienen para Chile, donde tendrán que enfrentar a Ecuador, que viene de ser goleado por Uruguay y después, ante precisamente la celeste, una selección que para el Maravilla "está muy fuerte, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros y nada más, ahora debemos prepararnos para el próximo partido".