Charles Aránguiz le puso fin a las polémicas en la Roja: "Cerramos nuestro círculo y lo que se habla afuera no nos incomoda"

Chile tuvo un gran debut en la Copa América. La Roja goleó por 4-0 a Japón en la primera fecha del Grupo C, mostrando clara superioridad sobre el equipo asiático. Charles Aránguiz fue uno de los puntos altos en el triunfo del combinado nacional, no obstante, el volante no se conformó y aseguró que aún hay detalles que afinar.

"Era el primer partido, la idea era ganar y el equipo lo hizo, ahora a descansar y recuperarse. Después veremos los errores a mejorar", indicó Aránguiz una vez terminado el encuentro en el estadio Morumbí.

El mediocampista formado en Cobreloa, también tuvo palabras para el tan ansiado recambio en la Roja y aseguró que el camarín de la selección no toma en cuenta los comentarios externos: "Esto es un recambio que se da en todos los lugares, hay que ir de apoco, cerramos nuestro círculo y lo que se habla afuera no nos incomoda".

Finalmente, Aránguiz valoró la actuación de Eduardo Vargas, quien se convirtió en el segundo máximo goleador de La Roja y en el máximo artillero en actividad de la Copa América: "Eduardo (Vargas) trata de dar lo mejor para el grupo y para él en lo personal. Nos llena de energía y de confianza, necesitamos que siga dando más".