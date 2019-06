El mundo se vuelve a rendir ante la "espectacular" Tiane Endler y la tildan como la mejor arquera del planeta

Chile perdió tres a cero contra Estados Unidos en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino de Francia. Pese a la abultada derrota, la figura del partido fue la portera de la Roja, Christiane Endler, quien tuvo por lo menos seis tapadas de gol en el encuentro.

Gracias a la gran actuación de la capitana de la selección la victoria de las norteamericanas no fue más abultada. Además, y gracias a esto, fue elegida como la mejor jugadora de la cancha.

Por otra parte, las leyendas de Estados Unidos, Hope Solo y Alexi Lalas, también reconocieron el gran desempeño de la portera chilena. La campeona mundial con las norteamericanas comentó "Endler no es promedio, ella es espectacular (…) gracias por traerle tanto orgullo a la posición de arquero".

En tanto, el ex defensa, figura de Estados Unidos en el mundial de 1994, apuntó que "Endler es la mejor portera del mundo. He dicho".

Además, dentro de la propia selección Endler también se llenó de elogios, así lo hizo notar la delantera chilena, Yanara Aedo.

Por otra parte, el PSG también le dedicó palabras a Christiane Endler tras su participación en el partido contra Estados Unidos, destacando las grandes tapadas que tuvo en el encuentro.

En tanto, la prensa internacional catalogó a la Tiane Endler con una "muralla". The New York Times apuntó que la derrota de la selección no fue por más goles solo por el tremendo esfuerzo de la portera: "El esfuerzo mantuvo el resultado más ajustado que algo más parecido a lo que fue el marcador del primer partido de las norteamericanas contra Tailandia. Endler fue nombrada jugadora del partido, algo raro para un portero cuyo equipo perdió por tres goles, y fue superado en remates por 26-1".

Por otra parte, The Guardian citó a Carli Lloyd, figura de Estados Unidos ante Chile, quien comentó que "ella hizo cuatro o cinco paradas que fueron atajadas de gol". Además, también agregaron las palabras que tuvo la entrenadora de las norteamericanas, Jill Ellis: "Como una fanática del deporte, hubo unas tapadas que fueron espectaculares (…) Ella obtuvo el premio a la jugadora del partido, y me siento bien con eso".

Finalmente, Marca fue el medio que más la llenó de elogios: "Tras el paso por los vestuarios las norteamericanas se toparon con un muro llamado Endler, que concursa a ser nombrada como mejor arquera del Mundial".