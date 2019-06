Francesco Totti renunció a la Roma: "Me prometieron muchas cosas, pero ninguna se cumplió"

Francesco Totti renunció a su puesto como directivo de AS Roma, luego de casi dos años en el cargo. El jugador asumió esa posición tras terminar una trayectoria de 25 años como delantero de la loba. En una multitudinaria rueda de prensa, arremetió contra los propietarios.

Durante poco más de una hora el ex delantero se refirió a las razones de si misión, decisión que calificó como "dolorosa". "Dimito como directivo de la Roma. Consideradas las condiciones, creo que es algo necesario y correcto. Nunca he tenido la posibilidad de actuar de forma efectiva en el área deportiva".

Además, Totti recordó que a él lo obligaron a parar de jugar para asumir el cargo: "Entré en la directiva con mucha humildad porque para mí era una novedad. Se me prometieron muchas cosas, pero ninguna se cumplió. Luego pasa el tiempo, razoné y entendí que no quería seguir a disposición de personas que nunca me han querido en ese rol".

Por otra parte, también tuvo palabras para criticar a la compañía norteamericana que es propietaria del conjunto capitalino: "Tiene la idea fija de quitar a los romanistas de la Roma y que al final lo logró (…) Desde que llegó la propiedad americana (2011), intentó de todas formas apartarnos. Lo han querido y al final lo lograron", repitió el ex capitán.

Con miras al futuro, aseguró que no regresará a la Roma mientras el club sea propiedad de los estadounidenses, y comentó que prefería "morir" antes que vivir un día como el de este lunes.