Gary Medel destaca el juego de Chile: "Hace mucho tiempo que no ganábamos de esta manera"

Gary Medel destacó el categórico triunfo de Chile 4-0 a Japón. La Selección Chilena venía cuestionada durante los amistosos previos a la Copa América de Brasil 2019 y rodeada de críticas al proceso de Reinaldo Rueda.

Por lo mismo, el capitán de la Roja se mostró contento con el triunfo. "Faltaba un partido así, hace mucho tiempo no ganábamos de esta manera, pero más que eso, después de los 10 minutos del primer tiempo metimos una intensidad impresionante y debimos marcar, pero no no se logró. Después lo hicimos y cumplimos el objetivo", dijo Medel.

El formado en Universidad Católica además destacó el buen partido de Erick Pulgar, quién fue "el mejor jugador del partido", porque "hizo un gran partido, con mucho equilibrio, con cambios de juego de cuarenta o cincuenta metros. Nos ayudó mucho en la defensa y estoy muy contento por él".

El segundo jugador con más partidos en Chile también tuvo palabras para Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, los dos jugadores con más goles en el equipo de todos, "son los goleadores que tenemos en el plantel y los necesitábamos. Eduardo volvió y cumplió a la perfección". Además, tuvo palabras para su compañero en defensa, Guillermo Maripán, a quien "le costó un poco al principio, pero se supo afirmar bien".

Finalmente, Medel habló sobre los partidos que vienen y que serán "muy complicados e importantes. Primero viene Ecuador y nos vamos a preparar para eso. Hay que hacerlo bien, porque va a ser fuerte".