El apoyo de Marcelo Díaz a la Roja y Reinaldo Rueda en la previa del debut en Copa América: "En ustedes confiamos y creemos"

View this post on Instagram

Una vez en mi vida tuve el privilegio de defender y portar con mucho orgullo el escudo nacional de mi país en diferentes partes del mundo y esos bellos momentos no se olvidan jamás, incluso las derrotas, ya que en la victoria somos todos perfectos. Hoy, soy un hincha que mira por tv a esos guerreros vestidos de rojo que seguramente dejarán la vida en cada pelota defendiendo a millones de chilenos que los apoyamos a la distancia. Vamos @gabyarias_21, vamos @brayancortes12, vamos @yerko.u_1oficial; vamos @islaislamauricio4, vamos @0scar.0pz, vamos @gmaripan, vamos @gary_medel17, vamos @gjara_18, vamos @paulodiaz17, vamos @igorlichnovsky, vamos #Bose; vamos @e5pulgar, vamos @charles.20aranguiz, vamos @kingarturo23oficial, vamos @tucu8, vamos @estebanpavez8, vamos @diego_valdes_10; vamos @josepfuenzalida, vamos @juniorfernandescl, vamos @castillo30__, vamos #Sagal, vamos @alexis_officia1 y vamos @eduardovargasrj1. En ustedes confiamos y creemos, que Dios los bendiga y los proteja. Vamos profe @oficialreinaldorueda , toda la sabiduría del mundo para usted. Vamos Chile mierda!