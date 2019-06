Rueda quedó dichoso con la goleada de la Roja en Copa América: "Hicimos un juego redondo, de gran táctica y aplicación"

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, quedó feliz con la goleada 4-0 de su equipo sobre Japón este lunes por Copa América en Sao Paulo, pese a los problemas con los que llegaban figuras como Alexis Sánchez antes de enfrentar el Grupo C de Brasil 2019. Para el entrenador de la Roja, enfrentar el debut como campeones defensores era muy difícil, sobre todo luego de no haber clasificado al pasado Mundial de Rusia 2018.

"Chile hizo un juego redondo de gran táctica y aplicación. Hay que seguir asimilando dentro de este grupo, tenemos rivales difíciles y el camino de esto pasará por asimilarlo", aseguró Rueda a la señal de CDF. "Felicito a la selección de Chile por el juego redondo, un compromiso total en un torneo tan competitivo y estamos en una serie complicada frente a selecciones difíciles que vienen", agregó en conferencia de prensa post partido con Japón.

"Llegamos como campeones de América y de no clasificar a Rusia 2018. Eso dejó una repercusión social del pueblo chileno, también mental y de frustración y todo lo que significó política y económicamente no participar en el Mundial. Tenemos que asimilarlo ahora y la crítica nos compromete porque no nos podemos dejar estar por el estatus que tomó Chile en los últimos años. No somos el Dream Team, ni un desastre", apuntó el DT de la selección nacional.

Pese a ese análisis del triunfo contra los nipones, Rueda pidió tranquilidad de cara a los próximos partidos, pero agradeció a su equipo por haberle dado la confianza, a pesar de los históricos jugadores que convocó para el torneo sudamericano. Además celebró el buen momento en el que volvió Alexis Sánchez.

"Los favoritos siguen siendo lo mismo, hemos dado un paso importante, pero los favoritos son los mismos que habíamos mencionado anteriormente. Hemos tenido buena recepción de grandes jugadores, que han aceptado nuestro trabajo y porque sabemos que tenemos un gran desafío y había que sacar el síndrome del campeón, teníamos que entrar con la ambición de juego y ganar. Ahora nos toca contra un rival adverso, además un gran orientador como el técnico Hernán (Bolillo Gómez) y por eso el partido con Ecuador será muy difícil también", señaló el técnico de Chile.

"Todo se hizo para que Alexis superara este semestre difícil, además de lo positivo que es el grupo con él. Se corrió un riesgo difícil, pero demuestra el carácter de jugador de elite y fue importante en la situación de gol y en uno de los goles de Edu que lo habilita. es gratificante esa cohesión sobre todo de cara al siguiente juego", cerró.