Maria Sharapova tuvo un retorno ganador tras estar cuatro meses lesionada

La tenista rusa María Sharapova, ex número del mundo, tuvo un retorno ganador a las canchas luego de haber estado cuatro meses fuera de acción producto de una lesión.

Sharapova derrotó este martes a la eslovaca Victoria Kuzmova por 7-6 (8) y 6-0, en su debut en el Mallorca Open, primer torneo oficial WTA que juega debido a una lesión en uno de sus hombros.

La hoy 85 del ranking de la WTA comenzó lenta, debido a su inactividad, pero al final terminó imponiendo su mejor tenis para llevarse su primera victoria en este regreso a las canchas pensando en Wimbledon, tercer Grand Slam del año.

Ahora, la tenista de 32 años se enfrentará por un puesto en los cuartos de final ante la alemana Angelique Kerber, cabeza de serie número uno del torneo.

First match in a few months. First win on grass since 15’. I don’t usually get my phone out until I’m finished with my cool down ( only to write to mama 😊) but this deserves a selfie 😘🤸🏼‍♀️ pic.twitter.com/YARbPdRb3Z

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) June 18, 2019