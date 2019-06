Real Madrid no para y presenta al brasileño Rodrygo: "No vengo a ser el Neymar del Madrid"

El delantero brasileño Rodrygo fue presentado este martes como nuevo refuerzo del Real Madrid, en una emocionante conferencia donde el ex Santos se mostró dichoso por su llegada a la Casa Blanca, pero pidió que no lo compararan con su compatriota y ex jugador de la escuadra Peixe, Neymar.

"Es la realización de un sueño. Cumplo el sueño de todos los niños de Brasil y de todo el mundo. Es el día más feliz de mi vida. Es verdad que la operación se concretó en 20 minutos, lo puede decir mi papá. Siempre les dije que prefería al Real Madrid y que si venía no tenían ni que preguntar", aseguró Rodrygo en su conferencia de presentación.

"Soy un delantero rápido, me gusta hacer muchos goles y regates, pero me gustaría ser el Rodrygo del Madrid, no el Neymar del Madrid. Neymar no va a existir otro. Neymar es un gran jugador pero está en otro equipo y no puedo hablar sobre él", agregó.

Por otra parte, el atacante se mostró flexible a jugar por la filial de los merengues de Castilla o el primer equipo y que habló con su compañero de selección, Vinicius, sobre su experiencia en su primera temporada en Madrid y consejos para lo que venía.

"Estoy a disposición del club para jugar en el Castilla o en el primer equipo. Desde el momento de mi fichaje hablé con Vinicius de eso cuando nos encontramos en la selección. El Real Madrid siempre tiene a los mejores jugadores del mundo, así que voy a tener mucha paciencia", apuntó el nuevo refuerzo del Madrid.

"La presión la tienes en todos los clubes, aquí es mucho mayor porque es el mejor del mundo. Vinicius me ha contado su experiencia, llegó con mi misma edad, todos me han dicho que soy muy joven y que tengo que tener paciencia porque tengo un gran futuro por delante y las cosas saldrán con naturalidad", cerró el delantero.

De esa forma, el Real Madrid sumó su sexto refuerzo luego de los fichajes confirmados de Eden Hazard, Eder Militao, Luka Jovic, Ferland Mendy, Takefusa Kubo y el mencionado Rodrygo. Todo esto, en su búsqueda por volver a conquistar Europa y el título en España.