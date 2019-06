Federer gana un thriller ante Tsonga en Halle y sigue adelante por su título 102

El tenista suizo Roger Federer logró un gran triunfo en un partidazo ante el francés Jo-Wilfried Tsonga en los cuartos de final del ATP 500 de Halle, en Alemania, que le sirve de preparación para Wimbledon, tercer Grand Slam del año.

Federer, número tres del mundo y campeón en nueve ocasiones de este torneo, derrotó a Tsonga por 7-6 (5), 4-6 y 7-5 en dos horas y 18 minutos, llegando a 65 triunfos en el campeonato germano en la búsqueda de su título 102 de su carrera.

En cuartos de final, el suizo enfrentará al español Roberto Bautista Agut por el paso a semifinales. quien antes eliminó al francés Richard Gasquet por 6-1 y 6-4 en una hora de juego.

Por el otro lado del cuadro se enfrentarán el italiano Matteo Berrettini ante el ruso Karen Khachanov y el belga David Goffin y el local Alexander Zverev.

Who’s your final four?

Tough test: passed@rogerfederer survives a Tsonga onslaught to reach his 17th Halle quarter-final in 17 appearances! pic.twitter.com/X4cbaqtjn3

— Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2019