"Paremos de sufrir": La prensa argentina destrozó a la albiceleste tras quedar colgando de la Copa América

Argentina siguen sin levantar cabeza. Y es que tras la derrota ante Colombia en la primera fecha de la fase de grupos, anoche la albiceleste solo pudo rescatar un empate ante Paraguay con la ayuda del VAR. La prensa trasandina no perdonó y se fue con todo contra su combinado nacional.

Tal como ya ha sido en otras ocasiones, Olé fue el medio que tuvo el encabezado más crítico. "Paremos de sufrir" tituló en su sitio web, mientras que la portada de su versión escrita consignó: "Nos falla el corazón". El análisis fue más duro aún: "No hay un plan, no emerge una idea, no aparece un equipo, no se explican algunos cambios (…) No se puede jugar tan a casi nada".

En tanto, La Nación Argentina llevó un tono parecido en su titular: "Hay noticias del futuro: la selección es un alma en pena que seguirá sufriendo". El desarrollo que realizaron se fue dando en la misma tónica de crítica: "Argentina es una selección sin fundamento, con un entrenador principiante y bases destruidas hace demasiado tiempo. Ese que adelanta y trajo aquí, en el precioso estadio Mineirao, noticias del futuro".

Por otra parte, Clarín apuntó a que los trasandinos no se quedaron con el empate por mérito completamente propio: "Argentina volvió a quedar en deuda y apenas rescató un empate con ayuda del VAR". En este sentido, el medio señaló que "la Copa América sigue sin empezar para la Selección. El Mineirao esperaba ansioso ser testigo del despertar del equipo de Lionel Scaloni, pero se quedó con las ganas y la efervescencia se fue apagando (…) Lo único que no se repitió del traspié del estreno fue el resultado".

Por último, TyC Sports se abstuvo de las críticas en el titular, y solo destacó lo sucedido: "Copa América: La Selección Argentina empató con Paraguay en Belo Horizonte". Sin embargo, con respecto al futuro no se mostraron muy esperanzados: "El domingo se definirá la primera parte de la historia: tendrá que ganarle a Qatar (el empate puede clasificarlo, aunque sería casi utópico) para continuar con vida en la Copa América. Sin embargo el optimismo es escaso… y el fútbol, prácticamente nulo".