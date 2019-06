El histórico Alexis Sánchez contó que hizo su gol lesionado: "Tengo un esguince y espero que no sea tan grave"

La selección chilena logró su clasificación a los cuartos de final de la Copa América tras superar por 2-1 a Ecuador en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía, gracias al tanto de Alexis Sánchez.

El delantero convirtió en el segundo tiempo y una vez finalizado el compromiso, confesó que volvió a resentirse del tobillo derecho, el cual lo marginó de la recta final de la temporada 2018-2019, pero espera no tener una lesión de gravedad.

"Me volví a torcer el tobillo en el primer tiempo, me vendé y seguí jugando. Me doblé un poquito, tengo un esguince y espero que no sea tan grave. Me vendaron, estoy con un poco con dolor pero se ganó", indicó Sánchez.

Sobre la victoria ante la Tri sostuvo que "estoy contento por el equipo y esto sigue, fue un partido muy duro hoy y habrá que correr más en el siguiente y a seguir aprendiendo de los errores".

"Fue un partido igual por igual y tuvimos las ocasiones de marcar. Fue un partido muy intenso, ellos son muy buenos en el ataque, defensa y físicamente son buenos", añadió.

Sánchez lleva dos goles en la presente Copa América y poco a poco comienza a recuperar su nivel que había extraviado en Manchester United, donde Sánchez, no tuvo tapujos en responsabilizar el DT de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer.

"Las ganas de jugar siempre las he tenido, me dieron pocas oportunidades en Inglaterra, pero son decisiones del entrenador pero jugar por tú país es lo más lindo que puede pasar", indicó el delantero.

"Cuando juego por mi país y en general en todas partes me pone muy contento el fútbol, era mi sueño y me reencuentro con la Selección donde venía con un problema en Inglaterra por el tobillo y cosas internas y me encuentro con el fútbol", concluyó el tocopillano.