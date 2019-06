Roger Federer sigue extendiendo su leyenda en el ATP 500 de Halle

Roger Federer sigue a paso firme en su temporada en pasto. Ahora el suizo avanzó a semifinales del ATP 500 de Halle, torneo del que parece casi dueño, ya que lo ha ganado nueve veces y en el que llegó a esta instancia en 15 ocasiones.

El ex número 1 del mundo derrotó al español Roberto Bautista Agut 6-3, 4-6 y 6-4, buscando su décimo título en el certamen alemán, en un apretado duelo que sólo se decidió con un quiebre en el décimo game del último set.

El hoy 3 del mundo ahora jugará ante el francés Pierre-Hugues Herbert, número 43º, quien avanzó a la ronda de los cuatro mejores luego del retiro de Borna Coric, 14º del orbe y actual campeón del torneo, precisamente ante Federer.

Mientras tanto, en la otra semifinal, el italiano Matteo Berrettini enfrentará al belga David Goffin. Allí el de Basilea podría alcanzar 180 victorias en hierba, justo antes del Grand Slam de Wimbledon.

15 STRAIGHT Halle semi-finals for @rogerfederer!

He edges past Bautista Agut 6-3 4-6 6-4 to set a match-up with Herbert #NoventiOpen19 pic.twitter.com/H7bhO12r6c

— Tennis TV (@TennisTV) June 21, 2019