El histórico Kempes pide que Messi "descanse" de Argentina: "¿Por qué no lo sacamos y formamos una selección sin él?"

Argentina ha sufrido mucho en la actual edición de la Copa América y el último lugar del Grupo B del certamen lo confirman. La Albiceleste sólo ha sumado un punto de seis posibles en el torneo y por eso, tanto el técnico Lionel Scaloni como su capitán y máxima figura, Lionel Messi, han sido muy cuestionados en el país vecino. El último en hacerlo fue el histórico Mario Alberto Kempes.

Para el ex delantero trasandino, hay que sacar del equipo al astro del Barcelona para que puedan nacer nuevas figuras en el equipo. Aunque reconoce que el atacante de los catalanes es el mejor del planeta, él siente su cansancio de tratar de ganar lo que pudo con la Albiceleste y que es mejor retirarse.

"Tal como están las cosas yo creo que darle un descanso a Messi no sería malo, o que él se tome un descanso por voz propia. Hay Messidependencia y es un problema y falta de personalidad de los otros jugadores. Ya ha cumplido con la selección. Él quiere, pero los años van pasando y se siente el cansancio. Hizo todo lo posible para ganar algo con la selección", señaló en declaraciones a TyC Sports.

"¿Qué pasaría si a esta selección le sacas a Messi? ¿Por qué no lo sacamos y formamos una selección sin Messi, y a ver si florecen los muy buenos jugadores que son en sus clubes? Es imposible reemplazarlo. No vas a encontrar a un Messi en estos días, pero puedes formar a una selección sin tener al mejor del mundo. Te puede salir mal, pero mal ya salió. Estando Messi no hay ninguno con personalidad", agregó.

La última oportunidad para la Albiceleste será frente al sorpresivo elenco de Catar, en un encuentro a jugarse el próximo domingo 23 de junio (15:00 horas), en el estadio Arena do Gremio y por la última fecha del Grupo B.