La desazón de Ricardo Gareca tras la goleada sufrida ante Brasil: "Es un resultado que nos duele en el alma"

Perú cayó estrepitosamente ante Brasil por 5-0 en la última fecha de la fase de grupos de Copa América. El equipo albirrojo no estuvo nunca cómodo en el Arena Corinthians y quedó al borde de la eliminación del certamen continental. Tras la goleada sufrida ante la verdeamarelha, el técnico de los bicolores, Ricardo Gareca, se mostró triste y asumió su responsabilidad por el resultado.

"Es un resultado que nos duele en el alma, soy el máximo responsable", indicó el entrenador argentino una vez terminado el encuentro.

En esa misma línea, el Tigre cuestionó el planteamiento de su equipo y señaló que los errores de Perú radicaron en las decisiones técnicas:"Hubo errores y el principal error fui yo".

El DT trasandino agregó que la caída ante Brasil caló hondo en el camarín del Rímac: "En el vestuario estamos todos golpeados, no es algo a lo que estamos acostumbrados. Hemos sido derrotados antes, pero no de esta forma".

A Gareca no le quedó otra que reconocer el poderío de Brasil:"Nos superaron ampliamente de comienzo a fin. No esperábamos esto, pero así se dio. Lo más importante es capitalizar todo esto, si bien es doloroso por la gente que vino, el apoyo que tuvimos y para nosotros en particular".

Finalmente, el Flaco admitió que solo les queda esperar otros resultados para soñar con la clasificación:"Ya no dependemos de nosotros, hay que esperar, es una situación incómoda, y lógicamente teníamos otras expectativas, ahora hay que esperar".