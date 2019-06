La especial petición de Lionel Scaloni para el crucial partido ante Catar: "Estos chicos necesitan apoyo y no tanta presión"

Argentina tiene el agua hasta el cuello. Tras conseguir un punto de seis posibles, la albiceleste se encuentra pendiendo de un hilo en Copa América. En el cierre del Grupo B, los trasandinos visitan a Catar y solo les sirve la victoria para pasar de ronda. El entrenador de los bicampeones del mundo, Lionel Scaloni es consciente de la crítica situación que vive el equipo, por esto mismo, es que le pidió más apoyo a los hinchas.

"Estos chicos necesitan apoyo y no tanta presión encima sobre si el partido es a vida o muerte. Es un partido que tenemos que ganarlo y basta. Necesitamos más apoyo porque no nos ayuda si no tenemos apoyo al menor traspié. Son jugadores que necesitan apoyo para dar lo mejor y que el clima sea positivo", indicó el ex lateral derecho.

Scaloni no cree que el contexto actual de Argentina sea similar al del encuentro ante Nigeria en Rusia 2018, donde al igual que en la Copa América 2019, necesitan una victoria para soñar con meterse en la siguiente fase:"La mayoría de estos jugadores tienen otro presente con la camiseta de la selección y en el Mundial había jugadores de otro nivel, otro calibre y otro tipo de expectativas".

El estratega de 41 años tiene confirmado el equipo que jugará ante los campeones de Asia, sin embargo, prefirió mantener en secreto el once titular:"Nos jugamos mucho y sería darle una ventaja al técnico de Catar".

La ausencia en cancha de Paulo Dybala ha sido una de las grandes sorpresas. Scaloni fue consultado sobre si el jugador de Juventus y Lionel Messi pueden jugar juntos, agregando que "es factible que puedan jugar juntos, pero requiere trabajo, cosa que no es mucho pero con compromiso y esfuerzo se conseguirá seguro".

Julio Bascuñán será el encargado de arbitrar el destino final de Argentina en Copa América El juez chileno fue designado por Conmebol para dirigir el encuentro entre los trasandinos y Qatar por el Grupo B del torneo. Su compatriota Roberto Tobar estará liderando el VAR.

"Cuando pones más delanteros de un lado, tienes algún inconveniente en otro lado y hay que compensarlo o cuidarse más", complementó.

El adiestrador destacó el funcionamiento del equipo argentino en los complementos:"En los segundos tiempos, cuando a veces estamos más necesitados, sacamos nuestro mejor fútbol".

"Creemos que pasa por tener más la pelota y agarrar confianza. Un equipo de fútbol se va haciendo y encontrando a medida que avanza la Copa. Ojalá los resultados hubiesen sido positivos para que el equipo se consolide antes. Estamos seguros de que conseguiremos que el equipo funcione más seguido y no por etapas", remató Scaloni.

El ex Deportivo La Coruña, tuvo palabras de elogio para Catar y señaló que "es un rival difícil que a lo mejor no tiene el nombre de otras selecciones, pero que ha ganado la Copa de Asia y juega bien al fútbol".

Finalmente, alabó al técnico del equipo marrón, Félix Sánchez: "Tiene un entrenador que lo hace cambiar de sistema en un mismo partido, y es complicado, aun más incluso si tiene opciones de clasificar. Soy de respetar a los rivales y a este todavía más por lo que hay en juego".