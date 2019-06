La dupla de delanteros metió a Argentina en los cuartos de final de la Copa América tras vencer a Catar

Argentina estaba contra las cuerdas, ya que llegaba a la última fecha del Grupo B con la obligación de vencer a Catar en la Arena do Gremio de Porto Alegre para seguir con vida en la Copa América y evitar un bochorno de proporciones al otro lado de la cordillera. Y lo consiguió gracias a la dupla de delanteros que tanto se resistió Lionel Scaloni a que jugaran juntos, Lautaro Martínez y Sergio Agüero, quienes anotaron para el 2-0 final.

La historia no pudo empezar mejor para la Albiceleste, que se encontró con dos regalos de entrada de una inocente defensa catarí. El primero no fue aprovechado por el atacante del Inter de Milán, quien mandó la pelota por encima del travesaño, pero en el segundo, el Toro no falló y desató el grito de desahogo de su equipo, cuando apenas iban cuatro minutos.

Fueron los mejores pasajes de la parte inicial para el cuadro argentino, que pudo aumentar con un mano a mano del Kun luego de una precisa habilitación de Lionel Messi, pero desvió. Con el correr del partido, los asiáticos fueron creciendo y empezaron a dominar el balón, y se acercaron con peligro al arco de Franco Armani, por lo que el pitazo de Julio Bacuñán les vino perfecto a los transandinos para respirar.

El Kun para la tranquilidad

Los argentinos, decididos a sentenciar temprano el triunfo para no sufrir en el cierre del partido, salieron con todo desde los camarines en busca del segundo tanto. En ese intento, fallaron Nicolás Otamendi, Agüero y luego Messi de forma increíble, en una definición del astro que mandó la pelota a las nubes en plena área de los cataríes.

Pero el Kun tendría su revancha. A los 82', cuando los nervios empezaban a asomarse por Porto Alegre, el ariete del Manchester City se mandó una patriada y sacó un derechazo cruzado que doblegó la resistencia del arquero asiático. Fue el 2-0 y el fin del sufrimiento para los hinchas albicelestes, que se hicieron sentir en la Arena do Gremio.

De esta forma, los transandinos enfrentarán a Venezuela, tras llegar a cuatro unidades y desplazar de la segunda posición del Grupo B a Paraguay, que perdió por 1-0 frente al equipo suplente de Colombia, líder de la zona con puntaje perfecto. Los guaraníes, con dos puntos, tendrán que esperar que este lunes empaten Ecuador y Japón para meterse entre los ocho mejores del certamen continental, mientras que Catar quedó fuera con una unidad.