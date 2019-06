Diego Lugano en la previa al Chile-Uruguay: "Gonzalo Jara manchó un código"

Estuvo en el equipo ideal de América en el 2004 y 2005, cuando jugaba en Sao Paulo. Fue parte de la mejor oncena de la Copa América de Argentina en el 2011, representando a Uruguay. Fue capitán de la Celeste desde el 2007 hasta el 2014, siendo uno de los inamovibles del Maestro Óscar Washington Tabárez. Diego Lugano se convirtió en un referente de la defensa charrúa mientras jugó: a punta de pierna fuerte y gran liderazgo, se ganó el reconocimiento a nivel mundial.

La Tota comenzó otra carrera luego de su retiro. En diciembre del 2017 disputó su último partido, de local con Sao Paulo se quedaron con un empate 1-1 ante Bahía. Ése sería el fin de Lugano como jugador, ya que a los meses aceptó el puesto de encargado de relaciones institucionales del conjunto brasileño en el que se convirtió en ídolo.

El recio ex defensa central ahora habla desde la experiencia, es por ello que en una larga entrevista con El Gráfico Chile se da el tiempo de analizar la próxima Copa América de Brasil, donde el rival más duro de la Celeste en la fase de grupos será Chile. Por ello, es inevitable acordarse del polémico “toqueteo” de Gonzalo Jara a Edinson Cavani, acción que Lugano critica sin tapujos.

¿Qué te parece la ausencia de Claudio Bravo?

Me sorprende un poco, es una baja tremenda. Sin duda es gran responsable por poner a Chile en los primeros lugares mundiales, es un gran profesional, con una carrera intachable. No me quiero meter ni opinar, pero lamentablemente uno escucha cosas en la interna que en todo grupo siempre hay. Esperemos que nada de eso dañe la trayectoria ni la imagen que tiene Bravo.

¿Cómo ves a las figuras?

Sánchez estuvo más relegado, sin el protagonismo al que estaba acostumbrado a tener, obviamente en un club gigante como es Manchester United, donde no es fácil, pero todavía lo veo con vigor. Bueno, Vidal también, jugando en un grande como el Barça, un tipo que ha ganado todo por donde ha pasado, sigue siendo un poco el alma de este Chile y creo que va a estar en un altísimo nivel en la Copa América.

¿Sigue en la retina del uruguayo el incidente entre Jara y Cavani?

Nosotros entendemos que hay códigos que no se manchan, en Uruguay tenemos una manera de pensar muy especial en el fútbol, creo que hay cosas que no se hacen y no se dicen. El papá de Cavani tuvo un accidente de tránsito mortal y bueno, Edi estuvo por volver a Uruguay, pero decidió jugar antes y, en este caso, el jugador chileno se lo recordó todo el partido y son cosas muy delicadas, que no se aceptan. Después, ustedes los chilenos lo cubrieron por el tema del dedo, pero eso no le importa a nadie, eso pasa siempre en el fútbol, pasó y va a pasar, son cosas que yo también he hecho y hay algunas mucho peores, pero los temas familiares delicados son sagrados.