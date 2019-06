Pablo Hernández y la posible ausencia de Arturo Vidal ante Uruguay: "Es importante tratar de estar a la altura de él"

La Roja está clasificada para los cuartos de final de Copa América. Por este motivo, es que Reinaldo Rueda planea introducir cambios en el equipo con el fin de dosificar y cuidar el estado físico de los jugadores. Arturo Vidal fue reemplazado en los partidos ante Japón y Ecuador, y está en duda para el encuentro ante Uruguay. Uno que asoma como alternativa para reemplazar al Rey es Pedro Pablo Hernández, el tucumano se ilusiona por entrar en el once titular ante los charrúas.

"Uno siempre tiene la ilusión y disposición hacia el técnico para poder contar con él, pero la mayoría estamos aptos para ser parte de los 11 y el profe sabrá quién está mejor o no. Si me toca del inicio lo haré con ganas y deseo de aportar a la selección. Todos sabemos lo que significa Arturo para la selección y la gente, es difícil asimilar que no estará en un partido, ha tenido molestias antes y siempre estuvo", señaló el volante de Independiente de Avellaneda.

El ex mediocampista de Celta de Vigo indicó que a quien le toque entrar, debe estar a la altura de Vidal: "Hay que acostumbrarse de que si tiene choques de aquí al final de la Copa, es importante tratar de estar a la altura de él, somos un equipo, estamos comprometidos y ya veremos. No se le ve a un Chile sin Arturo".

Finalmente, el zurdo destacó la unión que existe en el camarín de la Celeste: "Al jugador uruguayo se le destaca el hecho de lograr cosas, que no dan pelotas por perdidas, creen en la unión y vas aprendiendo de eso y por eso es un rival a respetar que sabe a lo que juega y por eso ha sido el país que siempre llega lejos en el Mundial".

Chile se medirá ante Uruguay en el estadio Maracaná en el cierre del Grupo C de la Copa América de Brasil. Si la Roja finaliza primera en su zona, se enfrentará a Perú, mientras que si finaliza en la segunda posición, jugará ante Colombia en la ronda de los ocho mejores.