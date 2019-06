Rueda "calienta" la previa de la Roja con Uruguay: "Nosotros ya marcamos una diferencia con ellos en esta Copa América"

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, se encargó de "calentar" la previa frente a Uruguay para el partido de este lunes, celebrando los dos triunfos alcanzados frente a Ecuador y Japón en el Grupo C de la Copa América, a diferencia de lo que hicieron los dirigidos por Óscar Washington Tabarez frente a los mismos rivales. Pese a elogiar a su próximo rival, el entrenador colombiano confía en lo que pueda hacer su equipo en Río de Janeiro.

"Pienso que la selección se ganó la clasificación por los juegos pasados y nosotros marcamos diferencia con Uruguay en el grupo por lo hecho antes. Eso sí, ellos mantienen el estatus y siempre ha sido firme candidato por Copa América. Tienen un mismo estilo y sistema de juego, con conceptos claros y prácticos de un fútbol muy directo", aseguró Rueda en conferencia de prensa, donde también se refirió a su preferencia sobre su próximo rival.

"Hay que estar pendiente de lo que pase en los otros partidos, pero más allá del rival, si somos primeros tendremos cuatro días de recuperación y si somos segundos sólo dos. Hay hay que mantener el tema de la recuperación fisiológica y mental. Si tenemos cuatro días liberamos el estrés de la competencia para nuestros jugadores", agregó Rueda.

Por otra parte, el DT de la Roja se refirió a las posibles ausencias de las dos máximas figuras de Chile como Alexis Sánchez y Arturo Vidal por lesión. Para él, lo mejor sería guardar a ambos para las instancias finales, pero con total dependencia del parte médico de la selección.

"En el último entrenamiento veremos cómo reaccionan. Lo de Alexis es lo más delicado y hay que esperar qué determina el médico, se veía positivo pero lo de Arturo también hay que esperar la reacción muscular con la recuperación", aseguró Rueda.

"No hay que precipitarse y hay que ver lo que siente el jugador. De acuerdo a lo palpado todos quieren ir mañana y están comprometidos. Lo bueno es que se sumó y hay la tranquilidad de lograr el paso, no hay que hacer más grave la lesión y perderlo para estas instancias. Hay que seguir esa evolución y no precipitar o malograr una recuperación, veremos cómo se siente", cerró.

El encuentro entre la Roja y los uruguayos está programado para el próximo lunes 24 de junio, a las 19:00 horas, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.