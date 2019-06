El alivio de Scaloni tras la clasificación de Argentina: "Estamos satisfechos porque el equipo por momentos jugó bien"

Argentina clasificó a los cuartos de final de Copa América tras derrotar por 2-0 a Catar en el Arena do Gremio. Tras el paso a la siguiente ronda, el técnico de la Celeste y Blanca, Lionel Scaloni, reiteró sus críticas al estado del césped del Arena do Gremio.

"Recalco lo de la cancha. Cuando lo dije, me criticaron. No, no se puede jugar en esa cancha. Lo digo ahora que ganamos", indicó el entrenador trasandino.

Previo al duelo ante el campeón de Asia, Scaloni exigió más apoyo para los jugadores. Una vez dentro de la ronda de los ocho mejores, el ex lateral derecho volvió a pedirle apoyo a los hinchas argentinos:"Parece que los jugadores tienen que salir a la guerra en cada partido, pero con esa presión es complicado. El mensaje tiene que ser que mientras se juegue la Copa todos tiremos hacia el mismo lado".

"Tiene que haber unanimidad. Es el mensaje que quisiera dar humildemente porque soy el que en este momento comanda el barco, pero no por mí, sino por los chicos. Cuando se sacan esa presión de encima es otro fútbol y otra sensación. Sería bueno que durante la Copa sea todo así", complementó.

El ex ayudante de Jorge Sampaoli se mostró dichoso por el rendimiento de Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez, quienes por primera vez fueron desde el arranque en la Copa América 2019, también tuvo palabras de elogio para los volantes argentinos:"Los tres de arriba corrieron como nunca y también los tres del centro del campo".

Scaloni se mostró satisfecho por el partido realizado por Argentina y recalcó que todavía hay detalles que afinar: "Hubo algunos momentos del partido donde Catar comenzó a dominar la pelota, propio del sistema que ellos manejan. Estamos satisfechos porque el equipo por momentos jugó bien. Lógicamente hay cosas por mejorar".

El árbitro chileno, Julio Bascuñán aplicó el nuevo reglamento y amonestó al técnico albiceleste. El estratega explicó la tarjeta amarilla recibida ante los cataríes: "Me prendí fuego y tiré una botella".

Argentina enfrentará a Venezuela en cuartos de final. En marzo de 2019, ambas selecciones se enfrentaron en el Wanda Metropolitano de Madrid, con triunfo de la Vinotinto por 3-1. Por este antecedente, es que Scaloni no se confía ante los Llaneros:"Será un contrincante difícil, un equipo interesante que tiene las cosas claras y viene trabajando bien desde hace mucho tiempo".

Argentina visitará a Venezuela en la ronda de los ocho mejores de la Copa América de Brasil. El partido se disputará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y está programado para el viernes 28 de junio a las 15:00 horas.