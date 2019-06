Karen Araya respalda a José Letelier en la Roja femenina: "Si hubiésemos hecho el tercer gol, ¿estaríamos diciendo esto?"

La eliminación de la Roja femenina del Mundial de Francia 2019 golpeó fuerte en el vestuario y varias han sido las jugadoras que han salido a manifestar su descontento con el trabajo que realiza el entrenador José Letelier.

La propia capitana Christiane Endler no ha parado de criticar al técnico, indicando que se equivocó al no hacer jugar a las más experimentadas ante Tailandia, donde la Roja ganó por 2-0 y estuvo a un gol de avanzar a los octavos de final. Mismo caso de María José Rojas, que indicó que el proceso de Letelier "ya terminó".

Sin embargo, este lunes la volante Karen Araya salió a respaldar a Letelier y fue sincera al indicar que varias jugadoras del plantel deben respetar el proceso del entrenador que los llevó a su primer Mundial.

"Si hubiésemos hecho el tercer gol ¿estaríamos diciendo esto? No porque la pelota no fue un centímetro más abajo (en el penal) vamos a echar al técnico. Puedo estar de acuerdo o no con las chicas, pero es mi forma de pensar. Si hubiésemos hecho el tercer gol todos estarían alabando a José", sostuvo Araya a radio Agricultura.

En esa línea, la mediocampista añadió que "creo que esta muy reciente la eliminación y algunas jugadoras tienen rabia. Una jugadora no puede pedir explicaciones sobre porque no juega o porque es banca. Yo no conozco a ningún entrenador que lo haga".

Endler criticó a Letelier: "Esperaba que le diera oportunidades a jugadoras que se sacaron la cresta por estar en el Mundial" La capitana y arquera de la Roja femenina reclamó por la ausencia de futbolistas con más experiencia en el duelo ante Tailandia en Francia 2019.

Araya prosiguió con su discurso y por las críticas que realizaron sus compañeros e indicó que "yo no conozco ningún entrenador que tenga que dar explicaciones a las jugadoras sobre porque no juegan. El que sabe y toma las decisiones es él".



"Escuché que dijeron algo de que eran niñas muy pequeñas. Hablan más que nada por Rosario Balmaceda, que es la más pequeña de las que jugó, y ella hizo un buen Mundial. No quedamos eliminadas por su culpa. José tiene que privilegiar el rendimiento y si una niña chica está mejor que otra, independiente que lleve hasta 40 años en la Selección, tiene que jugar", agregó.

Por último, espera que Letelier sea el técnico de la Roja para el duelo ante un equipo africano, donde se define el cupo a los Juegos Olímpicos de Toki0 2020: "Si él se siente capacitado para seguir, está perfecto. Es el entrenador que más nos conoce. Puede cometer errores como cualquiera y está bien. Y quizás él no lo ve como un error. Si él cree que las jugadoras que empezaron o terminaron jugando eran las correctas, está perfecto. Yo no lo juzgaría por eso".