Cavani marcó la diferencia de Uruguay ante la Roja que tendrá que buscar las semifinales contra Colombia

Reinaldo Rueda tomó una determinación arriesgada, pues decidió guardar a varios de los titulares en los primeros dos partidos para enfrentar a Uruguay en Río de Janeiro, entre ellos, a los amonestados Mauricio Isla, Jean Beausejour y Arturo Vidal. Y la jugada estuvo cerca de resultarle, pero Edinson Cavani marcó la diferencia para el 1-0 sobre Chile que dejó a la Celeste como puntera del Grupo C de la Copa América con siete unidades, escoltada por la Roja, que ahora deberá medirse ante Colombia en los cuartos de final.

El Equipo de Todos saltó a la cancha del Maracaná con una línea de cinco defensas, con Gonzalo Jara como último hombre, Gary Medel y Guillermo Maripán como stoppers, y Paulo Díaz y Óscar Opazo como laterales. Se preveía una disposición arropada, pero el Torta fue un volante más y la escuadra nacional dominó en un comienzo.

Con un Alexis Sánchez encendido, el cuadro criollo se acercó en el arranque al arco de Fernando Muslera. El tocopillano mandó un remate un poco elevado, mientras que, luego de una habilitación del Maravilla, Charles Aránguiz obligó a una buena estirada del meta charrúa.

Con el correr de los minutos, el conjunto de Óscar Washington Tabárez empezó a despertar. Principalmente a través de las pelotas áreas, especialidad de los orientales, el elenco chileno pasó un par de sustos, pero el marcador siguió en blanco hasta que el brasileño Raphael Claus mandó a los jugadores a descansar.

Cavani marcó la diferencia

En este plan de no arriesgar jugadores, los problemas físicos no quedaban ajenos. En ese sentido, Medel no dudó en pedir cambio a los 55', cuando sintió un dolor muscular, y Rueda decidió el ingreso de Igor Lichnovsky, quien casi abre la cuenta en la primera pelota que tocó.

Sin embargo, la defensa chilena pasó por momentos de dudas tras la salida del Pitbull. Más allá de lo anterior, con el correr de los minutos, la zaga volvió a afirmarse.

La chance más clara llegó justamente por intermedio de un defensor, Díaz. En un balón aéreo, el Bombero se elevó por encima de todos y José María Giménez lo sacó desde la línea.

Cuando parecía que el partido terminaría en empate, apareció Cavani. Un centro de Jonathan Rodríguez fue anticipado por el delantero del Paris Saint-Germain con la cabeza ante Jara y dejó sin opciones a Gabriel Arias, a los 82'.

El marcador no se movió más y la Roja tendrá que chocar contra Colombia por el boleto a la semifinal. Uruguay irá en cuartos frente a Perú.