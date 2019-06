Delantero "cortado" de Ecuador se lanza contra Bolillo Gómez: "Nunca abandoné la selección, él me botó"

Ecuador no lo pasa bien en la Copa América de Brasil. El equipo de la mitad del mundo, se encuentra al borde de la eliminación y solo una victoria ante Japón los metería en los cuartos de final del torneo.

Tras las derrotas ante Uruguay y Chile, la Tri no pasa por un buen momento futbolístico y a eso se sumó una fuerte noticia que remeció a la delegación ecuatoriana: El técnico Hernán Darío Gómez, apartó de la concentración al delantero Renato Ibarra.

El extremo de 28 años tuvo dolores físicos previo al encuentro ante la Roja por la segunda fecha del Grupo C. Ibarra fue revisado por el cuerpo médico de Ecuador y los exámenes no determinaron lesión. Por este motivo, el Bolillo decidió marginar al atacante.

Ante esto, Ibarra se defendió y aseguró que fue expulsado por el seleccionador de Ecuador sin motivo alguno: “Nunca abandoné la Selección. Él (‘Bolillo’) me botó”.

El jugador del América de México desmintió las razones de su entrenador para marginarlo e indicó que será muy difícil retornar al cuadro tricolor mientras siga Gómez: “Las declaraciones del ‘Bolillo’ no son la verdad. Si él (‘Bolillo’) sigue al mando sería complicado que yo vuelva a la Selección”.

“Él (Hernán Darío Gómez) se me acercó a mi habitación, me dijo que estaba molesto con mi actitud y me dijo que no iba a seguir en la Selección”, complementó en conversación con el programa Mundo Deportivo 104.1 FM de Radio Cobertura.

Finalmente, Ibarra señaló que es la primera vez que vive algo así en la selección: “A mí no me gustan las polémicas y es la primera vez que pasa esto conmigo. Con los ‘profes’ Rueda y Quinteros nunca pasó y ahora pasó con el ‘Bolillo’”.